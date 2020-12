Unterwegs zwischen Buckow und Böhmisch-Rixdorf 

Berlin. Neukölln ist nicht nur der Hermannplatz, die Sonnenallee oder die Karl-Marx-Straße. Der Bezirk im Südosten Berlins weist auch andere Facetten auf. So ist es in Buckow vor allem eins: ruhig und beschaulich. In diesem südlichen Ortsteil Neuköllns fühlt man sich gar nicht wie in einem Bezirk mit 330.000 Einwohnern.

Unser Spaziergang beginnt an der Kirche am kleinen Dorfteich. Sie ist aus märkischem Feldstein erbaut, die Mauern stehen seit annähernd 800 Jahren. Folgt man der Straße Alt-Buckow, sieht man viele Einfamilienhäuser, teils historisch, teils recht neu. Aber weit entfernt ist die Großstadt nicht: Würden wir Richtung Osten weiterlaufen, kämen wir zur bekannten Hochhaussiedlung Gropiusstadt. Christiane F. hat dort einst gelebt und mit „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ Literaturgeschichte geschrieben.

Im Sommer duften die Dahlien, im Herbst leuchten die Blätter gelb

Doch wir biegen nach links, folgen der Buckower Chaussee in nördlicher Richtung. An der vielbefahrenen Straße liegt einer der Eingänge zum Britzer Garten (tgl. von 9 Uhr bis Sonnenuntergang, www.britzergarten.de).

Im Sommer duften die Dahlien, im Herbst leuchten die Blätter gelb. Immer weiter dem Buckower Damm folgend, gelangen wir zum Schloss Britz (Alt-Britz 73, www.schlossbritz.de). Das ehemalige Herrenhaus ist heute ein Raum für Ausstellungen. Wir flanieren durch den malerischen Schlosspark und gelangen auf die Fulhamer Allee, die in die Parchimer Allee übergeht.

Doch wir vermissen den urbanen Trubel. An der Station Parchimer Allee entschließen wir uns zu einer Fahrt in die Innenstadt. Die U7 bringt uns zum Rathaus Neukölln. Wir steigen aus und gelangen auf die Karl-Marx-Straße. Nach Süden geht es vorbei an kleinen Läden und Filialen großer Ketten, an Gründerzeit-Fassaden und Neubauten.

Als wäre die Zeit stehen geblieben

Der Durchgang zur Neuköllner Oper.

Foto: imago images

Im Innenhof der Neuköllner Oper finden wir eine kleine Unterführung. Wir gehen neugierig hindurch und gelangen in die Richardstraße. Immer kleiner werden die Häuser, manche haben bloß ein bis zwei Etagen. Nach links geht der Jan-Hus-Weg ab, benannt nach dem böhmischen Reformator. Denn wir befinden uns jetzt mitten in Böhmisch-Rixdorf, das im 18. Jahrhundert entstand, als protestantische Exulanten in Preußen Zuflucht suchten.

Wir laufen vorbei am Comenius-Garten (Richardstraße 35, Neukölln), einer beschaulichen Gartenanlage, die Schülerinnen und Schüler der naheliegenden Institutionen gern für Naturentdeckungen besuchen, und gelangen schließlich zum Richardplatz, wo alte Gebäude Geschichten erzählen.

Die alte Schmiede etwa (Richardplatz 28, Neukölln) hält noch heute die Kunst der Messerherstellung hoch. Und das Fuhrunternehmen Schöne (Richardplatz 18, Neukölln) ist nicht etwa auf Taxis spezialisiert, sondern auf historische Pferdekutschen. Hier wirkt die Zeit wie stehengeblieben – und unser Stadtspaziergang endet in einem Dorf. So richtig Stadt wird es erst wieder am S- und U-Bahnhof Neukölln, der in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen ist.

Auch interessant:

Am Teltowkanal entlang von Tempelhof nach Lichterfelde

Entdeckungen im Hansaviertel und im Tiergarten

Unterwegs auf dem Wuhle-Hönow-Weg