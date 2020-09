Straßennamen in Berlin: Heißt die Wissmannstraße bald Nduna-Mkomanile-Straße?

Die Wissmannstraße in Neukölln ist überklebt: Die Initiative "Decolonize Berlin" will damit auf umstrittene Straßennamen hinweisen.

Nduna Mkomanile – wie wird denn das bloß ausgesprochen? „Tut mir leid, ich weiß es auch nicht“, gibt der Neuköllner Lokalpolitiker Gerrit Kringel (CDU) zu. Tatsächlich liest sich der Name Nduna-Mkomanile-Straße wirklich alles andere als eingängig. Trotzdem könnte die Wissmannstraße in Neukölln schon bald so heißen.