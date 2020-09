U-Bahn Berlin: Bahnhof Karl-Marx-Straße soll umbenannt werden

Station auf der Strecke der U 7: Die Karl-Marx-Straße in Neukölln.

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sehen sich erneut mit der Forderung nach Umbenennung einer U-Bahnstation konfrontiert. Nach den jüngsten Debatten um die als rassistisch empfundenen Stationsnamen Mohrenstraße in Mitte und Onkel Toms Hütte in Steglitz-Zehlendorf fordert die „Jüdische Rundschau“ nun einen neuen Namen für den Bahnhof Karl-Marx-Straße in Neukölln.