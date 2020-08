Neukölln baut neue Schule für 66 Millionen Euro

Zur Grundsteinlegung für den Neubau der Clay-Schule in Neukölln kam auch Franziska Giffey.

Auf dem Baufeld der neuen Clay-Schule in Rudow befand sich eines der größten Barackenlager für ausländische Zwangsarbeiter in der Nazi-Zeit.

Neukölln. Auch wenn man es dem großen, braunen Sandberg zurzeit noch nicht ansieht: Auf dem Gelände am Neudecker Weg in Neukölln soll bald eines der modernsten und nachhaltigsten Schulgebäude Berlins stehen. Der Grundstein ist seit Montag gelegt, die Zeitkapsel ist eingemauert – in ihr befindet sich unter anderem eine Ausgabe der „Berliner Morgenpost“ vom 31. August 2020, die Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) als Gabe hineinlegte.