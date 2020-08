Werbeaktion in Neukölln Wer Riesenrad fahren will, muss Raucher sein

Neukölln. Was nach einem Spaß für die ganze Familie aussieht, ist in Wahrheit eine riesige Werbeaktion fürs Rauchen – das „Glo Wheel“ vor dem Estrel-Hotel an der Sonnenallee 225. Das 50 Meter hohe Riesenrad wurde in kurzer Zeit aufgebaut und soll sich vom 27. bis zum 30. August täglich ab 14 Uhr für Besucher drehen. Aber nicht für Nichtraucher unter 18 Jahren, denn die sind offenbar in den Gondeln nicht erwünscht.

Den Informationen im Internet zufolge ist der Zutritt ist kostenlos – Tickets reservieren können „volljährige Raucher“, steht auf der Homepage des Veranstalters Glo. Er handelt mit Tabakerhitzern und gehört zum Tabakunternehmen British American Tobacco.

Altersprüfung durch das Personal

Das „Glo-Wheel“ hat mehr als 30 Gondeln. Pro Kabine können bis zu vier Plätze gebucht werden. Als Begleitmusik sollen „chillige Sounds“ laufen, es soll gratis Snacks und Getränke geben. Ein Mund-Nasen-Schutz muss mitgebracht und auf dem Gelände getragen werden, im Riesenrad selbst aber nicht. Alle 15 Minuten startet eine neue Fahrt. Die letzte Runde beginnt jeweils um 21.30 Uhr.

Wird kontrolliert, ob man wirklich Raucher ist? Der Veranstalter antwortet auf Nachfrage der Berliner Morgenpost: „Vor dem Eingang der Event-Fläche stehen Promoter bereit, die die Tickets kontrollieren, eine Altersprüfung via Ausweis durchführen und jeden Besucher explizit fragen, ob dieser Raucher ist.“