Tim Renner, ein bizarrer Knöllchen-Streit und ein Foto

Der ehemalige Kulturstaatssekretär Tim Renner will in Neukölln für die SPD in den Bundestag. Nicht alle sind gut auf ihn zu sprechen.

Berlin. Tim Renner hat Großes vor. Der ehemalige Berliner Kultur-Staatssekretär will für die SPD in den Bundestag einziehen. Dafür hat er prominente Unterstützer. Auf seinem Profil beim Kurznachrichtendienst Twitter postete er ein Bild von sich vor dem Reichstag. Hinter ihm stehen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel (beide SPD). Renner schreibt: „Sie haben mich gefragt und ich habe „Ja“ gesagt. Neukölln 2021, here we come.“