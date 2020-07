Deutsches Chorzentrum feiert Richtfest: Projekt eröffnet 2021

Christian Wulff (r), Präsident des Deutschen Chorverbands, schlägt anlässlich des Richtfests in Anwesenheit von Michael Müller (2.v.r., SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, Veronika Petzold (2.v.l.), Geschäftsführerin des Deutschen Chorverbandes und den Zimmerleuten Marcus Fröbe (l) und Andreas Fröbe (M) symbolisch den letzten Nagel in den Dachstuhl des Gebäudes für das Deutsche Chorzentrum in Neukölln.