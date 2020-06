Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD, M.) verteilt am Albert-Schweitzer-Gymnasium die Zeugnisse an Lynn Ghannam (v.l.), Ammar Abo Hwatch, Sedra Al Tarris und Hazar Abaza.

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neukölln haben vier junge Geflüchtete aus den ersten Willkommensklassen Abitur gemacht.

Berlin. Der junge Mann im weißen Hemd ist ein bisschen aufgeregt. Das Ende eines wichtigen Lebensabschnitts ist ja immer ein emotionaler Moment. „Ich habe es geschafft“, sagt Ammar Abo Hwatch in der Turnhalle des Albert Schweitzer-Gymnasiums in Neukölln. Solche Gefühle dürften viele Abiturienten teilen, die in diesen Tagen bei Feiern mit Corona-Abstand das Ende ihrer Schulzeit begehen.