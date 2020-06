Die Eigentümer wollen das jetzige Kaufhaus aus den 50er-Jahren durch dieses Gebäude ersetzen, das an die Architektur der 20er-Jahre angelehnt ist.

Die abgerissenen Gespräche mit den Bezirken will die Signa mit einer neuen, öffentlichkeitswirksamen Initiative wiederbeleben.

Neukölln Die neuen Pläne für Karstadt am Hermannplatz

Berlin. Vor gut einem Jahr hatte die österreichische Signa-Gruppe des Karstadt-Kaufhof-Eigners René Benko erstmals ihre Pläne für ein neues Karstadt-Gebäude am Hermannplatz vorgestellt. Die Aufregung war groß, das Vorhaben weckte sowohl im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, in dem das Gebäude steht, als auch im Bezirk Neukölln, an den es unmittelbar grenzt, Gentrifizierungs- und Verdrängungsängste.