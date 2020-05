Berlin Neukölln: Wenig los im Corona-Drive-in: Warum sich das ändern könnte

Berlin. Dafür, dass sich viele Berliner Sorgen wegen einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus machen, war am Dienstagvormittag am Coronatest-Drive-in Neukölln wenig Verkehr. Das könnte sich bald ändern. Der Gesundheitsstadtrat von Neukölln, Falko Liecke (CDU), sagte, er erwarte eine erneut steigende Fallzahl „durch die schon zu diesem Zeitpunkt sehr weitgehende Rücknahme der Einschränkungen im öffentlichen Leben“. Die neue Lage werde der Bezirk allerdings in den Griff bekommen. Man könne große Zahlen von Bürgern in kurzer Zeit testen, so der Stadtrat.

Einen Anstieg des Testaufkommens erwartet er zudem, nachdem Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses erklärt hatte, die Untersuchungen würden jetzt zunehmen. Alle Menschen mit entsprechenden Symptomen sollen demnach getestet werden, ebenso alle Kontaktpersonen von bestätigten Fällen, auch wenn sie keine Krankheitsanzeichen aufweisen.

Liecke zufolge gab es am sogenannten Corona-Abstrich-Zentrum Neukölln (CAZ) – Stand Dienstag – bisher 248 Tests. „Nur eine Person davon wurde bislang positiv getestet“, sagte Liecke der Berliner Morgenpost. Getestet wird im Zehn-Minuten-Takt. Das CAZ gibt es seit dem 27. April. Es befindet in Zelten auf dem Parkplatz des Hotels Estrel an der Ziegrastraße. Liecke erwartet, dass im Bezirk nun zunächst Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen getestet werden, etwa aus der Pflege, in Obdachlosen- und Flüchtlingsheimen, aber auch Polizisten und Feuerwehrleute. „Zunächst diejenigen, die bereits leichte Symptome aufweisen“, sagte er. Hinzu kämen im nächsten Schritt Bewohner der verschiedenen Heime. Neukölln werde schnell reagieren können und etwa ganze Jahrgangsstufen in Schulen binnen Kurzem testen können.

Nur alle zehn Minuten fährt ein Wagen am Corona-Drive-In vor

Am Dienstagvormittag herrschte Ruhe am Test-Drive-In gegenüber dem Hotel. Mit Verkehrsbaken war die Zufahrt zum vorübergehend genutzten Parkplatz des Vier-Sterne-Hotels gesichert. Der Bürgersteig davor war wie im Supermarkt mit Strichen markiert. Wer zu Fuß zum Test kommt, weiß so, wo der Sicherheitsabstand beginnt. Es fuhr aber nur alle zehn Minuten ein Wagen vor. Die Fahrer nannten ihre Namen, die maskierten Mitarbeiter prüften, ob sie einen Termin hatten und schickten sie weiter zur Untersuchung auf das Gelände.

Dort sind eine ärztliche Leiterin, zwei Ärzte und drei weitere Mitarbeiter tätig. Zugang und damit einen Termin erhält man nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt. Ein Termin ist Voraussetzung für den Abstrich, spontane Tests sind nicht möglich. Diesbezüglich habe es anfangs in wenigen Fällen falsche Erwartungen gegeben, sagte Liecke. In einem Fall sei ein Test ohne Termin eingefordert worden – „sehr vehement und mit teils übergriffigen Äußerungen“, so der Stadtrat.

Menschen mit vielen Kontakten sollen vorrangig getestet werden

Der Test kann dann aus dem Auto heraus gemacht werden. Ziel sei es, Menschen mit vielen Kontakten vorrangig zu testen, um neue Ausbruchsentwicklungen möglichst früh erkennen zu können. Es gebe laut Liecke jetzt mehrere Möglichkeiten, die Testmenge hochzufahren. So könne man die Öffnungszeit von derzeit 10 bis 16 Uhr auf 8 bis 20 Uhr ausweiten. Zudem lasse sich an der Ziegrastraße durchaus parallel ein Autofahrer und eine zu Fuß erscheinende Testperson untersuchen. Bis ein Ergebnis der Tests vorliegt, dauere es derzeit ein bis zwei Tage. Menschen mit positivem Ergebnis werden vom Gesundheitsamt persönlich verständigt. Die Anderen bekommen Entwarnung nach Einsicht einer Liste im Internet, für die sie eine persönliche Kennnummer erhalten haben.

Die Getesteten dürfen sich jedoch nicht in Sicherheit wiegen. Das Gesundheitsamt betont: Wer am Tag des Abstrichs virusfrei getestet wurde, könne dennoch kurz darauf an dem Virus erkranken. Auch geben Menschen unter Umständen den Virus zwei Tage vor Bemerken der Symptome weiter. Auch wer den Test ohne Coronabefund besteht, muss sich also an Hygiene- und Abstandsregeln halten.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: