Berlin. Er gilt als einer der wichtigsten und prestigeträchtigsten Vereine Neuköllns: „Heroes“. Männliche Jugendliche mit muslimischem Migrationshintergrund sollen hier lernen, patriarchale Strukturen und Denkmuster zu hinterfragen – und daraus auszubrechen. Dieses erlernte Wissen sollen sie später dann als ausgebildete „Heroes“ in den Berliner Klassenzimmern an Schüler weitergeben.

Doch seit rund einem halben Jahr steht der Verein mit dem Rücken zur Wand. Denn es gibt immer wieder Probleme mit der Finanzierung. Seit 2012 hat der Verein jährlich eine Förderung von der Senatsverwaltung für Integration erhalten. Doch nachdem das Geld in den vergangenen beiden Jahren immer weniger geworden war, wurde wurde der Geldhahn im vergangenen Winter schließlich ganz zugedreht. Mit der Begründung, dass man nicht mehr die richtige Anlaufstelle für den Verein sei.

Aktuelle Förderung ist „Nothilfe“ und ein „Low-Budget-Ding“

„Zum Glück haben wir noch eine Förderung über die Senatsverwaltung für Bildung bekommen“, sagt „Heroes“-Gruppenleiterin Eldem Kurnaz. Denn „Heroes“ hat eine feste Kooperation mit acht Berliner Schulen, in denen der Verein regelmäßig Workshops anbietet. Diese Schulkooperationsprojekte wurden gefördert. „Eine Nothilfe“, sagt Kurnaz. „Ein Low-Budget-Ding“, sagt Nina Eleni Sarakini, Kommunikationspsychologin bei „Heroes“.

Wie schlecht es tatsächlich um den Verein steht, beschreibt Sarakini: „Letzte Woche haben wir erst das Fördergeld von der Bildungssenatsverwaltung bekommen. Unsere Gehälter dieses Jahr wurden von unserem Träger bisher in Vorkasse bezahlt.“ Auswirkungen hat die unkalkulierbare Finanzierung auch auf das Beschäftigungsverhältnis der Angestellten. Die Arbeitszeiten wurden reduziert. Und manche Mitarbeiter haben den Verein ganz verlassen müssen, so fehlt heute beispielsweise die Stelle der Bundesprojektkooperation.

„Heroes“: In Corona-Zeiten werden sie digital

Eigentlich, sagen Kurnaz und Sarakini, sei die Bildungssenatsverwaltung auch nicht der richtige Ansprechpartner für „Heroes“. Zwar können Schulen Workshops für ihre Schüler bei dem Verein buchen. „Aber die ganze Vorbereitung für solche Workshops hat mit den Schulen ja nichts zu tun“, erklärt Kurnaz. Ein Jahr dauere es, bis Jugendliche zu „Heroes“ ausgebildet sind und selbst an Schulen Workshops geben dürfen. In diesem Jahr treffen sie sich wöchentlich im Vereinsheim in der Stuttgarter Straße in Neukölln.

Jetzt, zu Corona-Zeiten, werden diese Treffen spontan über Videokonferenzen abgehalten. „13 Jungs waren letzte Woche dabei und haben zweieinhalb Stunden über den Islam und Homophobie diskutiert“, erzählt Sarakini. „Diese Arbeit, die sieht die Senatsverwaltung gar nicht. Alle wollen immer nur unseren Output. Dass man aber bestimmt 95 Treffen braucht vor einem Workshop – das interessiert kaum jemanden.“

Der Frust bei den Mitarbeitern sitzt tief

Mittlerweile sitzt der Frust tief. „Jeder von uns macht seine Arbeit aus Leidenschaft“, versichert Kurnaz. Aber Jahre der Ungewissheit zehren an den Nerven der Mitarbeiter. Was erschwerend hinzukommt: Durch die enggefasste Kooperation mit den acht Berliner Schulen und die andauernde Frage und Sorge danach, wie der Verein die nächsten Wochen und Monate überleben kann, können kaum noch eigene Drittmittel zur Finanzierung aufgebracht werden.

Und so ungewiss das Jahr für Heroes begonnen hat, geht es auch weiter. Denn die Förderung der Senatsverwaltung für Bildung läuft am Ende des Schuljahres aus, also am 31. Juli. Was danach kommt? Ungewiss. „Wir versuchen das auf Biegen und Brechen zu stemmen“, sagt Kurnaz. Aktuell sei man in Gesprächen mit den verschiedenen Senatsverwaltungen. Und an deren Entscheidung hängt nicht nur der Verbleib von den Neuköllner Heroes. Bundesweit gibt es Ableger des Vereins. Die werden zwar in den jeweiligen Ländern und Kommunen finanziert. Aber ein Hauptteil der Projektarbeit und -vorbereitung findet in Berlin, dem Hauptstandort, statt. „Es gibt keine Garantie, dass das Projekt erhalten bleiben kann“, sagt Kurnaz. „Das alles ist einfach sehr ermüdend und zehrt an der Moral.“