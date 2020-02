Das Albert-Einstein-Gymnasium, eine deutsch-italienische Schule in Neukölln, erwägt zwei Schüleraustausche nach Italien abzusagen wegen des Coronavirus.

Lungenkrankheit Wegen Coronavirus: Neuköllner Schule will Austausch absagen

Berlin. Auch wenn bislang noch kein Coronavirus-Fall in Berlin bekannt ist: Die Krankheit ist längst in der Stadt angekommen. Das Albert-Einstein-Gymnasium in Neukölln, eine deutsch-italienische Schule, erwägt nun aus Sorge vor Ansteckung für Mitte März zwei geplante Schüleraustausche abzusagen.