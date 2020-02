Neukölln: Brandstiftungen von Rechtsextremen - Polizei gibt Fehler zu

Berlin. Die Berliner Polizei hat Fehler im Umgang mit der Serie von rechtsextremitisch motivierten Angriffe auf Bürger in Neukölln eingeräumt. Man hätte nicht auf die Einwände des Verfassungsschutzes hören und einen gegen Rechtsextremismus engagierten Mann über die Gefahr informieren sollen, dessen Auto später angezündet worden war. „Es hätte eine Gefährdetenansprache geben müssen“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik

Foto: Christophe Gateau / dpa

Die Innenverwaltung hatte zum Ärger der meisten Parlamentarier nur sehr kurzfristig einen Zwischenbericht der Sondereinheit „BAO Fokus“ vorgelegt. Die Polizei hatte nach massivem öffentlichen Druck die Ermittlungen zu einer Serie von Brandstiftungen, Bedrohungen, Schmierereien und anderen Straftaten wieder aufgenommen und in einen Zusammenhang gestellt, die einer kleinen Gruppe dreier Rechtsextremer zugerechnet werden. Noch reiche die Beweislage jedoch nicht aus, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD): „Wir können die Täter noch nicht dingfest machen“, sagte Geisel.

Die Polizeipräsidentin fasste die bisherigen Erkenntnisse zusammen. Man habe zusätzlich neun Brandstiftungen der rechtsextremistischen Serie zugeordnet. So gehörten jetzt nicht nur 63, sondern 72 Straftaten zu dem Komplex.

Die Fokus-Ermittler fanden auf dem Rechner eines der Verdächtigen gelöschte Ordner mit 500 Datensätzen, die bei der ersten Überprüfung nicht aufgefallen waren. Darin haben die Täter Informationen über 500 Personen gesammelt, die sich gegen Rechtsextreme engagieren oder die als Anwälte oder Journalisten tätig sind.

Polizei verweist auf 30 Kontakte zu Betroffenen

Die Beratungsstelle Reach Out kritisiert, dass die Menschen auf der Liste nicht informiert wurden, dass potenziell gewalttätige politische Gegner sie ausspionieren. Von der Polizei hieß es, man habe 30 Betroffene kontaktiert und ihnen Hilfe angeboten.

Trotz mancher Versäumnisse im Umgang mit der rechtsextremen Straftaten-Serie in Neukölln konnte die Polizeipräsidentin an einem Punkt aufatmen. Ein Leck, durch das Informationen aus der Polizei an die Täter gelangt sein könnten, hätten die Ermittler nicht gefunden. Slowik bestätigte aber, dass 17 Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte wegen des Verdachts rechtsextremistischer Einstellungen und Aktivitäten laufen.

