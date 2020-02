Berlin Neukölln: Jugendclub "Manna" droht das Aus - Keine Hilfe vom Bezirksamt

Berlin. Seit jeher ist die Gropiusstadt ein Brennpunktkiez in Neukölln. Von den gut 37.000 Einwohnern sind rund zehn Prozent ohne Arbeit. Fast 60 Prozent der Kinder leben hier in Familien, die von staatlicher Hilfe abhängig sind. Die Häuser in der Gropiusstadt sind hoch, die Sitten rau und die Sorgen der Schulleiter groß. Denn jetzt droht einem der letzten kostenlosen Jugendclubs, dem „Manna“ an der Lipschitzallee, die Schließung. Und die Schuldirektoren der Trabantenstadt fürchten nun, dass „ihre“ Kinder Jugendgangs zum Opfer fallen könnten.

Etwa 30 bis 60 Schüler aus den dritten bis sechsten Klassen der umliegenden Schulen kommen täglich ins „Manna“. Regelmäßig kommen bis zu 300 Kinder aus der Gropiusstadt und dem restlichen Bezirk nachmittags zum Essen, Spielen, Hausaufgaben machen oder einfach nur, um Freunde zu treffen und Spaß zu haben.

„Das ist ein ganz brisantes Alter, die Kinder sind gerade am Anfang der Pubertät und sind auf sich orientiert und interessieren sich weniger für die Schule“, erzählt Karin Töpfer, Schulleiterin der Hugo-Heimann-Grundschule. Viele ihrer Schüler gehen nach der Schule regelmäßig ins „Manna“, bekommen hier für 50 Cent ein warmes Mittagessen – etwas, was Zuhause oft nicht auf den Tisch kommt, weiß die Schuldirektorin. „Cool“ müsse das Freizeitangebot für die Kids in diesem Alter sein, erklärt sie weiter. Das „Manna“ erfülle dieses Kriterium – vor allem in den Augen der Kinder der Gropiusstadt.

Jugendclub „Manna“ in Neukölln: Schon im Sommer könnte Schluss sein

Doch nun steht das „Manna“ kurz vor dem Aus. Schon im Sommer könnte Schluss sein. Denn das Familienzentrum, das auch für Senioren, junge Mütter und eben Kinder und Jugendliche viele Angebote hat, finanziert sich bisher vor allem über Spenden. Doch die fallen nun nach und nach weg.

Seit elf Jahren gibt es das „Manna“ bereits, die Jahreskosten belaufen sich auf rund 350.000 Euro. Ein Bruchteil der Kosten, fordert Lars Dittebrand, Leiter des Zentrums, müsste der Bezirk bereitstellen, damit das „Manna“ überlebt.

Doch das Bezirksamt lehnt eine Teilübernahme der Kosten ab. Begründung: Es gebe genügend Angebote für Kinder in der Gropiusstadt, die vom Bezirk finanziert würden. Hier gebe es auch noch ausreichend Platz für neue Kinder.

Die Schulleiter der Gropiusstadt und Dittebrand aber widersprechen: Die Jugendeinrichtungen in der Gropiusstadt seien voll, würden schon heute aus allen Nähten platzen.

Und: Kinder in diesem Alter wollen natürlich auch nur in coole, hippe Jugendclubs gehen. Einem 12-Jährigen vorschlagen, seine Freizeit auf dem Abenteuerspielplatz zu verbringen? Da erntet man in der Gropiusstadt nur ein müdes Lächeln von den Kids.

Bezirksamt Neukölln lehnt Kostenübernahme für „Manna“ ab

Einziges Angebot von Seiten des Bezirks: Man könnte einen Hort finanzieren. Doch das Problem ist, dass ein Hort für jüngere Kinder vorgesehen ist, erste und zweite Klasse. Für die ist er auch kostenlos. Für ältere Kinder hingegen ist der Hort nicht kostenfrei. Können oder wollen sich die Eltern das nicht leisten, würden diese Kinder dann wieder ohne Betreuung dastehen. Und für ein Jugendhaus sind die „Manna“-Kinder wiederum noch zu jung.

Alle Schulleiter der Gropiusstadt – von sieben Grundschulen, drei Gemeinschaftsschulen und einem Ober­stufenzentrum – haben nun einen Brandbrief an den Bezirk und an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) geschrieben mit der Aufforderung, das „Manna“ nicht der Schließung zu überlassen. „Die Gropiusstadt war nie ein einfaches Pflaster“, sagt Dittebrand. Jeder hier kenne Geschichten von Kindern, denen die Handys von Jugendgangs geklaut wurden oder die ihr Taschengeld abgeben mussten.

Jugendgangs klauen Kindern Geld und Handys

„Das ,Manna’“, ist sich Schulleiterin Töpfer sicher, „wird in der Gropiusstadt auf extreme Art und Weise fehlen. Wenn es schließt, dann laufen unsere Kinder ins Leere.“ Denn die Kinder würden dann entweder unbetreut zu Hause sein – oder auf den rauen Straßen der Gropiusstadt rumhängen. „Die Kinder müssen sich dann auf der Straße zu behaupten lernen“, sagt Töpfer.

Das Leben sei hart in der Gropiusstadt. „Teilweise werden die Straßen regelrecht von Gangs dominiert. Wenn unsere Kinder an die geraten, tut ihnen das natürlich nicht gut“, sagt sie weiter. Denn entweder würden die Kinder sich den Jugendgangs anschließen oder sie würden von ihnen bedroht, ausgeraubt oder erpresst. „So oder so: Die schulischen Leistungen leiden natürlich“, sagt Töpfer.

