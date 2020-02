Gewalt an Schulen: Neukölln gibt Millionen für Sozialarbeit

Berlin. Knapp 1,6 Millionen Euro stellt der Bezirk Neukölln in diesem Jahr 19 Grundschulen zur Verfügung, um damit Schulstationen zu finanzieren. Das teilte ein Sprecher des Bezirksamts auf Nachfrage mit.

An den Schulstationen werden präventive Maßnahmen gegen Mobbing und Gewalt angeboten. Außerdem werden dort sowohl Opfer als auch Täter beraten und unterstützt. Dazu gehören unter anderem begleitete Gespräche.

Helfen diese nicht weiter, arbeiten die Sozialarbeiter mit der Schule, dem Jugendamt und der Polizei zusammen, um Lösungen zu finden. „Im berlinweiten Vergleich ist der Bezirk Neukölln am besten mit diesem Angebot ausgestattet“, erklärte der Sprecher weiter.

Meldungen an Grundschulen haben sich beinahe vervierfacht

Tatsächlich melden Berliner Schulen immer mehr Vorfälle von Gewalt und Mobbing an das Land. Zahlen des Instituts „Camino“ vom Mai 2019 belegen, dass vor allem Grundschulen mit Gewalt zu kämpfen haben. Wurden hier 2010/11 noch 600 Fälle gemeldet, waren es im Schuljahr 2016/17 2304. In der gleichen Zeit verdoppelten sich die Meldungen an Integrierten Sekundarschulen von gut 500 auf mehr als 1000.

Zahlen, die alarmieren – auch in Neukölln. Es liege eigentlich in der Eigenverantwortung der Schulen, ein Gewaltinterventions- und Präventionskonzept zu erstellen, so der Neuköllner Sprecher. Außerdem gebe es an allen Schulen ein Krisenteam, das unter anderem bei Gewalttaten tätig werde.

„Grundsätzlich haben sich diese Krisenteams an den Schulen bewährt“, hieß es dazu aus dem Neuköllner Rathaus. Gleichwohl sei bemerkt worden, dass an den Schulen eine unterschiedliche Auffassung hinsichtlich der Aufgaben der Teams bestehe. Gewaltprävention müsse daher an einigen Schulen noch gestärkt werden, so das Fazit.

Neuköllner Schulen entwickeln gemeinsamen Weg gegen Gewalt und Mobbing

In Neukölln wird daher ein gemeinsames Anti-Gewalt-Programm entwickelt. Derzeit wird ein Handlungsleitfaden für die Schulhilfekonferenz (SHK) erarbeitet. Die Konferenz kommt immer dann zusammen, wenn eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit bei einem besonders auffälligen Schüler notwendig ist. Der Leitfaden soll voraussichtlich im April dieses Jahres fertig sein, so der Rathaussprecher. Er soll für alle Neuköllner Schulen gültig sein.

Außerdem gibt es seit September vergangenen Jahres eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema „Gewalt und Mobbing“, in der unter anderem Schulleitungen, Schulaufsicht, Schulpsychologen, Jugendamt, Polizei und Schulsozialarbeiter zusammenkommen. Erste Ergebnisse werden hier für Mitte des Jahres erwartet.

Unter anderem sollen gemeinsame Wege erarbeitet werden, um Informationswege abzustimmen und die Jugendhilfe einzubinden. Außerdem soll das Anzeigeverhalten der Schulen vereinheitlicht und eine rechtzeitige Einbindung der Polizei bei Gewalt- und Mobbingtaten sichergestellt werden. Auch sollen standardisierte Gewaltpräventionsmaßnahmen an den einzelnen Schulen erarbeitet werden.