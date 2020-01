Trotz Gesprächen: Griessmühle muss Neukölln verlassen

Die Griessmühle befindet sich in einer ehemaligen Nudelfabrik in Neukölln.

Berlin. Der Techno-Club Griessmühle wird seinen Standort an der Sonnenallee in Neukölln verlassen. Das ergaben Gespräche in der vergangenen Woche zwischen Clubbetreibern, den Grundstückseigentümern, der Berliner Clubcommission sowie Vertretern aus Politik. Dennoch geht es für den Club weiter – an anderer Stelle.