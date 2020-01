Berlin. Das Club-Sterben in Berlin geht weiter: Die Griessmühle, einer der bekanntesten Techno-Clubs der Stadt, kämpft ums Überleben. Schon Ende Januar, also in zwei Wochen, laufe der Mietvertrag aus, teilten die Clubbetreiber mit.

David Ciura hatte vor acht Jahren den Club eröffnet, der inzwischen Gäste aus aller Welt anlockt. Vor vier Jahren kaufte dann die SIAG Property II GmbH das Grundstück an der Sonnenallee 221 in Neukölln. Seitdem bekam die Griessmühle nur noch befristete Mietverträge, immer auf ein halbes Jahr begrenzt.

Griessmühlen-Gelände wurde vor vier Jahren verkauft

Anfang November 2019 wurde schließlich die Baugenehmigung für das ehemalige Industriegebäude erteilt. „Der aktuelle Eigentümer möchte das Gelände nun zügig weiterverkaufen“, so die Betreiber der Griessmühle.

Ein neuer Eigentümer sei bisher noch nicht bekannt. Es gebe somit auch keine Möglichkeit, über einen Verbleib zu verhandeln, berichten die Techno-Klub-Betreiber weiter. „Mehrere Investoren, die uns einen Weiterbetrieb für die nächsten sieben bis zehn Jahre zusichern würden, haben sich bereits im September 2019 an die S IMMO Germany GmbH gewandt – aber wurden bisher nicht berücksichtigt.“

Club droht das gleiche Schicksal wie KitKat oder Sage

Bereits in zwei Wochen könnte der beliebte Club in Neukölln also schließen. Damit könnte die Griessmühle das gleiche Schicksal ereilen wie das White Trash oder die Lohmühleninsel – diese Clubs mussten schon schließen. Dem Sage und dem KitKat-Club droht ebenfalls das Aus.

Doch die Griessmühlen-Betreiber geben nicht auf, versuchen nun durch die Kampagne #saveourspaces gegen die Schließung zu demonstrieren. „Die Kampagne #saveourspaces wird in den kommenden Wochen mit einer Petition und einer Medienkampagne weiter ausgebaut, um weiterhin an den Eigentümer zu appellieren“, so die Betreiber der Griessmühle. Der Bezirk Neukölln hat bereits seine Hilfe angeboten. Die Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Kultur findet daher am Dienstag in dem Club statt.

Griessmühle: Zwischen Technoclub und Kulturstandort

Die Griessmühle prägt seit Jahren nicht nur die Berliner Clubszene, sondern hat sich auch durch ihr breites Kunst- und Kulturangebot – von Ping-Pong-Abenden über Kinoveranstaltungen bis hin zu Sportprogrammen, den Mühlenmarkt und Symphoniekonzerten – einen Namen gemacht. Zudem befinden sich der Latitude Record Store und das Bistro CC Neukölln auf dem Gelände.