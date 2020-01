Rohrbruch im Bürgeramt Neukölln - Schaden an Akten überschaubar

Im Dienstgebäude Blaschkoallee gab es im Sommer einen Wasserrohrbruch. In den Räumen des Neuköllner Jugendamtes und im Archiv des Standesamtes stand das Wasser fast kniehoch.

Schadensbilanz Nach Rohrbruch: Schaden an Akten überschaubar

Berlin. Im Sommer 2019 brach im Dienstgebäude des Neuköllner Bürgeramtes an der Blaschkoallee ein Wasserrohr. Rund 180.000 Liter sprudelten in das etwa 120 Jahre alte Gebäude. Knietief stand das Wasser im Keller des Hauses. Schätzungsweise 10.000 Akten waren beschädigt worden. Nun gibt es ein erstes Fazit zu der Schwere der Schäden an den Akten, die hier unter anderem vom Jugend-, Bau- und Standesamt gelagert wurden.