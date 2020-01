Iran - Trauerfeier für getöteten General Soleimani in Neukölln

Berlin. Für den Anfang des Jahres getöteten iranischen General Qasem Soleimani findet am frühen Donnerstagabend eine Trauerfeier in Neukölln statt. Dazu aufgerufen hat das Islamische Zentrum Imam Riza Moschee an der Reuterstraße. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird die Trauerzeremonie um 18 Uhr beginnen. Angemeldet wurde die Veranstaltung mit 100 Personen.

Tod des iranischen Generals - Gegenkundgebung zur Trauerfeier

Zeitgleich wurde auch eine Kundgebung an der Reuterstraße angemeldet. Die angemeldete Protestkundgebung findet unter dem Motto „Protest gegen Islamismus und Antisemitismus“ und „Für Menschenrechte im Iran“ statt. Angemeldet wurde die Kundgebung für 50 Personen. Die Polizei geht aber davon aus, dass deutlich mehr Demonstranten anwesend sein werden. Es gebe im Internet Aufrufe, sich an dem Protest zu beteiligen, hieß es bei der Polizei.

Der Trauerfeier in der Moschee wird die Polizei nicht beiwohnen. Man sei jedoch mit ausreichend Polizeikräften vor Ort, um mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern, wenn die Feier beendet ist. Sogenannte Sprachmittler der Polizei, also Übersetzer, sollen die Beamten am Donnerstagabend bei ihrer Arbeit unterstützen.

Mögliche Auflagen, die von den Demonstranten einzuhalten sind, sind noch nicht bekannt. Eine Einsatzbesprechung der Polizei wurde erst für den späten Donnerstagnachmittag erwartet.

Jugendstadtrat Liecke verurteilt Gedenkfeier

Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) verurteilt die geplante Gedenkfeier für den getöteten Kommandeur. „Neukölln nimmt es nicht hin, wenn Terroristen zu ‚heldenhaften Märtyrern‘ verklärt werden.Neukölln nimmt es nicht hin, wenn Terroristen zu ‚heldenhaften Märtyrern‘ verklärt werden. Wer mit solchen Veranstaltungen versucht, Neuköllnerinnen und Neuköllner zu beeinflussen, ist hier nicht mehr willkommen.“

Iranischer General Soleimani war für Raketenangriffe auf Israel verantwortlich

General Qasem Soleimani war das Gesicht des iranischen Militärs im Irak und in Syrien. Der 62 Jahre alte General wurde durch einen US-Raketenangriff in der Nähe des Flughafens in Bagdad getötet. Damit haben die Amerikaner dem Mullah-Regime einen schweren Schlag versetzt.

Für Israel war Soleimani das Mastermind des Terrors in der Region. Soleimani war Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden im Ausland. Er trainierte vor allem schiitische Milizen. Diese bekämpften im Irak die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), in Syrien stützten sie Machthaber Baschar al-Assad. Auch bei einigen Raketenangriffen auf Israel waren die Milizen beteiligt.

