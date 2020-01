Im Kampf gegen kriminelle Clans hält es Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) für unausweichlich, neue rechtliche Instrumente zu schaffen. „Die Beweislastumkehr muss kommen, sie wird kommen“, sagte er am Donnerstagmorgen im ntv-Magazin „Frühstart“. „Wenn da jemand mit einem riesigen Batzen Geld auftaucht und eine Immobilie kaufen möchte, kann man im Vorhinein sagen: ‘Weis’ mir mal bitte nach, woher das Geld kommt’.“

Kampf gegen Clans: „Wir können nicht akzeptieren, dass hier eine Paralleljustiz existiert.“

Solange eine entsprechende Gesetzesreform nicht umgesetzt sei, greife der Staat zu den vorhandenen Möglichkeiten, so Hikel weiter. „Wir nutzen erstmal die Instrumente, die wir haben.“ Wenn es um Datenschutz oder den Austausch von Informationen zwischen einzelnen Behörden gehe, könne man sich immer noch mehr wünschen. „Wir können nicht akzeptieren, dass hier eine Paralleljustiz existiert.“

Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte bereits Gesetzesänderungen für eine Beweislastumkehr und verwies dabei auf Italien, wo es deswegen große Ermittlungserfolge gegeben habe. Eine Beweislastumkehr würde bedeuten, dass Kriminelle, „wenn sie im Strafverfahren sind, nachweisen müssen, woher sie ihr Vermögen erworben haben“, sagte Geisel Ende November.

Kampf gegen Clans: Einsatzkräfte der Berliner Polizei sperrten den Tatort an der Karl-Marx-Straße in Neukölln am Mittwochabend weiträumig ab.

Foto: Morris Pudwell

Was sie auch interessieren könnte:

Neue Taskforce: Berlin verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Clan-Mitglied rast durch Berlin und verursacht Unfall

Baustadtrat wusste: Clan baut Haus ohne Genehmigung

Mann auf der Karl-Marx-Straße angeschossen

Neukölln gilt als Hochburg der organisierten Kriminalität in Berlin. Erst am Mittwochabend wurde ein 54-Jähriger bei einem Überfall auf ein Lokal an der Karl-Marx-Straße angeschossen. Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Berliner Polizei nahmen wenige Stunden später einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen in Adlershof fest. Er flüchtete ohne Beute. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist nach Informationen der Berliner Morgenpost auch, ob der Hintergrund des versuchten Raubüberfalls eine Auseinandersetzung im Clan-Milieu ist.