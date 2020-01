Neukölln: Bezug des Chorzentrums verzögert sich - Kosten steigen

Bisher wird am Deutschen Chorzentrum an der Karl-Marx-Straße in Neukölln noch fleißig gebaut - länger als geplant.

Berlin. Erneut verzögert sich die Fertigstellung eines Prestigeprojekts in Berlin. Diesmal handelt es sich um das Deutsche Chorzentrum an der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Nachdem bereits 2018 die Bauarbeiten auf 2019 verschoben wurden, muss nun der Einzug der bundesweiten Verwaltungen der deutschen Chor‐ und Vokalmusikszene verschoben werden. Ursprünglich sollte der renovierte Bau 2020 bezogen werden, doch nun wird das Jahr 2021 als Einzugsdatum genannt.