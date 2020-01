Berlin. Lang geplante Bauprojekte sollen angegangen, der Stau in der Bezirksverordnetenversammlung aufgelöst und Berlins längste Fahrradstraße gebaut werden: In Neukölln soll 2020 einiges passieren. Wir geben einen Überblick über die fünf größten Neuerungen im Bezirk.

So soll der neue Estrel Tower einmal aussehen.

Foto: Estrel Hotel

Baustart Estrel-Tower: Immer wieder hatten sich in der Vergangenheit die Bauarbeiten am sogenannten Estrel Tower verzögert. Unter anderem, weil direkt vor der Haustür des Hotels die Autobahn A100 neu gebaut wird – und sich auch hier die Bauarbeiten unerwartet in die Länge zogen. Doch nun steht – nach einigen Verzögerungen – wohl der Termin für den Baubeginn fest. Im Frühjahr 2020 soll es losgehen, sagte Miranda Meier, Pressesprecherin des Hotels, der Berliner Morgenpost Ende Oktober. Voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 soll der Estrel Tower dann stehen. Auf 46 Etagen sollen dann gut 800 Hotel-Betten Übernachtungsgästen Schlafmöglichkeiten bieten. Umgesetzt werden zudem weitere Veranstaltungsflächen und ein Bürogebäude. Über die Baukosten schweigt sich das Hotel indes aus.

Quartiersmanagement beendet: Ende 2020 laufen in ganz Neukölln die Förderungen für die elf Quartiersmanagementgebiete (QM-Gebiete) im Bezirk aus. Allein zehn QM-Gebiete liegen im Norden von Neukölln, ein Gebiet liegt etwas südlicher in der Gropiusstadt. Fast 120.000 Menschen leben in diesen Neuköllner Quartieren, das ist mehr als ein Drittel der gesamten Bezirks-Bevölkerung. Doch längst sind nicht alle Kieze, die unter QM-Management stehen, schon bereit es auch ohne dieses zu schaffen. Deshalb soll Neukölln ab 2021 drei neue QM-Gebiete erhalten. Dazu zählt neben dem Quartier an der Harzer Straße (Treptower Straße Nord und Hertzbergplatz) und der Glasower Straße (mit Silbersteinstraße und Buschkrugallee Nord bis zum Kanal) auch die Gropiusstadt Nord, mit einigen Überschneidungen zum bisherigen QM-Gebiet Gropiusstadt.

Die Weichselstraße soll Berlins längste Fahrradstraße werden.

Foto: Nina Kugler

Längste Fahrradstraße Berlins: Verkehrswende, Klimaschutz, Ausbau der Fahrradwege – auch Neukölln werden diese Themen 2020 bewegen und begleiten. Die Weichselstraße, die zwischen Sonnenallee und dem Neuköllner Schifffahrtskanal verläuft, wird voraussichtlich zur längsten Fahrradstraße in Berlin ausgebaut. Beginn der Planungen, vielleicht sogar der Bauarbeiten, soll 2020 sein. Das teilte nun ein Rathaussprecher auf Anfrage mit.

Neue Geschäftsordnung BVV: Die Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat Ende 2019 ihre Geschäftsordnung geändert. Grund: Die Tagesordnung wurde wegen vertagten Anträgen und parteipolitischen Debatten länger und länger. In drei Punkten wurde nun also die Geschäftsordnung geändert, ab diesem Jahr müssen Große Anfragen und Anträge spätestens acht Tage vor der Sitzung beim BVV-Vorsteher eingereicht werden. Außerdem erfordert nun auch die Übernahme von Änderungsanträgen die Zustimmung aller Einreichenden des Ursprungsantrages. Bei Einreichen eines Antrages müssen die Abgeordneten künftig zudem angeben, in welchen Ausschuss der Antrag überwiesen werden soll, wenn die Zeit nicht für eine Besprechung in der BVV ausreicht.

Baustart Vivantes Klinikum: Das Neuköllner Vivantes Klinikum ist in die Jahre gekommen – und muss dringend saniert werden. Die Kosten für die Um- und Neubauten belaufen sich derzeit auf schätzungsweise 700 Millionen Euro. Um die vollständige Sanierung des Klinikums Neukölln zu ermöglichen, wird in einem ersten Bauabschnitt ab diesem Jahr vor dem Hauptgebäude ein neuer Kopfbau, der sogenannte Nordkopf, errichtet. 2024 soll dann das neue Haupthaus stehen – die Kosten hierfür belaufen sich auf schätzungsweise 150 Millionen Euro.

