Senat bewertet Neuköllner Feuerwehr als mittelmäßig

Berlin. Kein gutes Zeugnis für die Gebäude und Ausstattung der Feuerwehr in Neukölln. Die Wachen seien sanierungsbedürftig und auch die Einsatzmittel seien noch in einem verbesserungsbedürftigen Zustand. Das teilte nun die Senatsverwaltung für Inneres auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Maik Penn mit.

In Neukölln gibt es je zwei Berufsfeuerwehren (BF) und zwei Freiwillige Feuerwehren (FF). Die Gebäude der BF Neukölln sowie der FF Neukölln und Rudow seien allesamt sanierungsbedürftig, so die Senatsinnenverwaltung. Lediglich das Gebäude der BF Buckow ist demnach in einem guten baulichen Zustand.

Einsatzmittel in verbesserungsbedürftigen Zustand

Außerdem seien die Einsatzmittel in den beiden Freiwilligen Feuerwehren in einem verbesserungsbedürftigen Zustand. In den Berufsfeuerwehren hingegen sei der Zustand der Einsatzmittel akzeptabel.

„Aufgrund des bestehenden Investitionsstaus und der damit verbundenen Überalterung der Einsatzfahrzeuge ist die Fahrzeugsituation stellenweise noch verbesserungsbedürftig“, teilte die Innenverwaltung mit. Weder für die Berufsfeuerwehr noch für die Freiwillige Feuerwehr in Neukölln sind Neubauten geplant.

Insgesamt gibt es in ganz Berlin 35 Berufsfeuerwachen, die über Bezirksgrenzen hinweg in drei Direktionen unterteilt sind. Derzeit gibt es 3168 Feuerwehrleute in der Stadt, 2020/21 sind zusätzlich 369 Stellen in Planung. In den 58 Freiwilligen Feuerwehren sind insgesamt 1530 Berliner ehrenamtlich tätig.