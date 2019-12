Der Zigarettenhersteller Philip Morris schließt sein Werk in Neukölln. Am Freitag um 6 Uhr stoppen die Bänder in der Fabrik.

Berlin. Ende einer Ära: Der Zigarettenhersteller Philip Morris, der seit 1972 in Neukölln sein Werk betreibt, beendet die Produktion am frühen Freitagmorgen. Die letzte Schicht beginnt demnach am Donnerstag um 23 Uhr abends und endet um 6 Uhr früh am Freitag. Dann werden 950 Beschäftigte entlassen.