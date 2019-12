Neukölln baut bundesweit erste Lastenradparkplätze

Berlin. Der Bezirk Neukölln hat an vier Stellen Lastenradparkplätzeeingerichtet, die auf Grundlage eines Rahmenplans des Senats entstanden sind. Damit ist Neukölln bundesweit Vorreiter für Parkmöglichkeiten von Lastenrädern, auch „Cargobikes“genannt. Die Parkplätze befinden sich am Herrfurthplatz, am Böhmischen Platz, am Weichselplatz sowie am Maybachufer 38.

Die Idee konkreter Vorgaben für die neuen Parkmöglichkeiten geht auf Radingenieure des Bezirksamts Neukölln zurück, die für ihre Idee mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet wurden. Der im November 2019 von der Senatsverwaltung für Verkehr erlassene Regelplan beinhaltet einheitliche Vorgaben für die neuen Parkplätze, wozu auch ein Zusatzzeichen gehört.