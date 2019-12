Müll-Hotspots: Straßen werden nicht besser beleuchtet

Berlin. Dreck, dreckiger, Neukölln. Der Bezirk gehört zu den vermülltesten in Berlin. Sieben sogenannte Müll-Hotspots hat das Bezirksamt ausgemacht. Was diese vermüllten Ecken gemeinsam haben: Es sind allesamt recht dunkle Straßenzüge. Das sei auch einer der Gründe, warum hier immer wieder Müll illegal abgeladen wird, heißt es regelmäßig aus dem Rathaus.

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) bat deshalb Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), sich beim Senat um eine bessere Beleuchtung dieser Müll-Hotspot-Straßen einzusetzen. Doch die zuständige Senatsverwaltung für Verkehr lehnt das nun ab. Begründung: Es sei hell genug.

Keine neuen Laternen für die Saalestraße oder den Mittelbuschweg

Konkret fordern die BVV-Abgeordneten für die Saalestraße, die parallel zur S-Bahn-Trasse zwischen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße verläuft, bessere Straßenbeleuchtung. Doch die Senatsverkehrsverwaltung wiegelt ab, da die „verkehrssichere Ausleuchtung des nördlichen Gehweges sichergestellt“ sei. Der Gegenvorschlag: Man könnte ja die Bäume entlang des Gehwegs beschneiden, dann würde sich „eine deutliche Verbesserung der Beleuchtungssituation“ ergeben.

Illegal abgeladener Müll in der Saalestraße in Neukölln.

Foto: Nina Kugler

Auch der dauer-vermüllte Mittelbuschweg, der ebenfalls parallel zur S-Bahn-Trasse verläuft, bekommt keine neuen Straßenlaternen. Auch hier, so die Senatsverwaltung, sind „die Lichtpunktabstände ausreichend.“ Weiter heißt es, dass aktuell die Umrüstung der Gasleuchten zwar in keinem Bauvorhaben vorgesehen sei. Allerdings prüfe man die Umbauten in ein Projekt aufzunehmen und mittelfristig umzurüsten. Allerdings gibt die Senatsverkehrsverwaltung zu bedenken: „Inwieweit diese Maßnahme zur Verhinderung der illegalen Müllablagerung ausreichen wird, bleibt abzuwarten. Der aktuell größte Müllberg ist direkt unter einer funktionsfähigen Leuchte, an der ein Schild auf das Verbot illegaler Müllablagerung hinweist.“

Beleuchtung an der Oderstraße wird ausgetauscht

Lediglich bei der Oderstraße im Abschnitt zwischen Leine- und Emser Straße gibt es gute Nachrichten. Hier hätten die Straßenlaternen nämlich eine extrem hohe Ausfallhäufigkeit und seien Bestandteil eines aktuellen Gasumrüstungsprojektes. Die Bauarbeiten sollen wahrscheinlich 2020 beginnen.

Zu den sogenannten Müll-Hotspots in Neukölln gehören Mittelbuschweg, Oderstraße, Saalestraße, Kiehlufer, Mittelweg/ Ecke Thomasstraße, Quarzweg/ Ecke Sangerhauser Weg sowie die Waßmannsdorfer Chaussee. Hier wird Müll besonders häufig illegal abgeladen, hier wachsen die Müllberge unkontrolliert in die Höhe.

Mitte mittlerweile vermüllter als Neukölln

Wie aktuelle Zahlen der Senatsverwaltung für Wirtschaft zeigen, meldeten Neuköllner in der ersten Jahreshälfte 2019 insgesamt 6375 Fälle von illegal abgelegtem Müll über das Anliegenmanagementsystem (AMS) und/oder die App „Ordnungsamt Online“. Nur in Mitte wurde bisher mehr Müll gemeldet: 9841 mal. 2018 schafften die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 9480 Kubikmeter illegal abgelegten Sperrmüll in Neukölln fort – so viel wie in keinem anderen Berliner Bezirk.