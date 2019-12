Berlin. 80.000 Euro bekam der Bezirk Neukölln 2019 von der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, um seine Bäume und Pflanzen zu bewässern. Das teilte die Umweltsenatsverwaltung nun auf die Anfrage des Grünen-Abgeordneten Georg P. Kössler mit.

2018 bekam der Bezirk noch 5000 Euro weniger, also insgesamt 75.000 Euro. Insgesamt wurden 2019 allen zwölf Bezirken mehr als 1,3 Millionen Euro für die Bewässerung der öffentlichen Bäume und Pflanzen zur Verfügung gestellt. 2018 war es hingegen eine Millionen Euro.

Polizei musste mit Wasserwerfern Bäume bewässern

Das Bezirksamt Neukölln teilte weiter mit, dass „eine für die Bäume und Pflanzen ausreichende Bewässerung beim besten Willen“ nicht durch die bezirkseigenen Mitarbeiter zu realisieren sei. „Aus diesem Grundhaben wir in diesem Jahr nicht nur die BSR, das THW (Technisches Hilfswerk) und die Feuerwehr, sondern auch bei der Berliner Polizei (Wasserwerfereinsatz) um Hilfestellung nachgefragt und teilweise auch erhalten.“

Außerdem wurden die Neuköllner aufgerufen, eigenständig die Bäume und Pflanzen am Straßenrand oder in Parks zu gießen. Allerdings gebe es in Neukölln keine öffentlich zugänglichen Wasserhähne oder Hydranten, die den Neuköllnern für die Bewässerung zur Verfügung gestellt werden könnten, teilte das Bezirksamt weiter mit.

Konkret bedeutet das: Neukölln mussten mit Gießkannen, Eimern oder Gartenschläuchen bewaffnet die Bäume vor ihrer Haustür oder i Parks und Gärten gießen.