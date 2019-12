Neukölln: Immer weniger Kinder können schwimmen

Knapp 30 Prozent der Drittklässler in Neukölln können nicht schwimmen. Die Quote ist fast doppelt so hoch wie im restlichen Berlin.

Berlin. 27 Prozent der Neuköllner Drittklässler – also 357 Jungen und Mädchen – können nicht schwimmen. Das erklärte die Senatsbildungsverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck. In ganz Berlin liegt die durchschnittliche Nichtschwimmerquote für diese Altersgruppe bei 16 Prozent. Nur in Spandau ist die Quote noch höher, hier können knapp 27 Prozent der Drittklässler nicht schwimmen.