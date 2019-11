Muss Neuköllner Traditionskneipe „Syndikat“ geräumt werden?

Berlin. Seit einem Jahr kämpft die Neuköllner Traditionskneipe „Syndikat“ aus dem Schillerkiez gegen die Kündigung und Räumung. Im Sommer 2018 flatterte nach mehr als 33 Jahren die Kündigung in den Briefkasten der Kneipe. Ohne Begründung – und ohne Verhandlungsoption, wie die „Syndikat“-Mitarbeiter gegenüber der Berliner Morgenpost erklärten. Nun kämpfen die Kneipenbesitzer vor dem Berliner Landgericht gegen ihre Räumung.

Am heutigen Dienstag entscheidet nun das Landgericht Berlin darüber, ob die Traditionskneipe im Schillerkiez geräumt werden muss. Die Polizei jedenfalls ist sicherheitshalber vor Ort. Wie es aus Polizeikreisen heißt, wird mit Randalen zur Urteilsverkündung gerechnet. Vor dem Gebäude wurden am Morgen Absperrungen errichtet. Die Polizei kontrollierte jeden, der ins Gebäude wollte. Auch rund um das Gericht patrouillierten Einsatzbeamte.

Die Pears Global Real Estate Group, ein sogenannter Global Player mit Sitz in London, hatte das „Syndikat“-Haus an der Weisestraße 2015 aufgekauft. Das britische Finanzmagazin „This is money“ schätzt das Vermögen der Immobiliengruppe auf rund sechs Milliarden Euro. Damit gehört das Familienunternehmen zu einem der größten auf dem Immobilienmarkt, sowohl in Großbritannien als auch in Berlin.

Global Player, der abseits der Öffentlichkeit agiert

Bundesweit besitzt die Gruppe nach eigenen Angaben rund 6200 Miet- und Gewerbeeinheiten, die meisten davon in Berlin. Aber die Investorenfamilie meidet die Öffentlichkeit, ihre Firmenwebseite ist abgeschaltet. Jegliche Versuche einer Kontaktaufnahme laufen ins Leere.

Als Anfang des Jahres dann der Hausverwalter vor der Kneipentür stand, um den Schlüssel abzuholen – dem „Syndikat“ wurde zum Jahresende 2018 gekündigt –, weigerten sich die Kneipenbesitzer den Schlüssel herauszugeben. Die Folge: Pears verklagte die Bar-Besitzer.