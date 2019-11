Neukölln bekommt drei neue Quartiersmanagementgebiete

Berlin. Ende nächsten Jahres laufen in ganz Neukölln die Förderungen für die elf Quartiersmanagementgebiete (QM-Gebiete) im Bezirk aus. Allein zehn QM-Gebiete liegen im Norden von Neukölln, ein Gebiet liegt etwas südlicher in der Gropiusstadt. Fast 120.000 Menschen leben in diesen Neuköllner Quartieren, das ist mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung Neuköllns. Neun QM-Gebiete werden zudem bis Ende 2020 in ganz Berlin verstetigt.

Doch längst sind nicht alle Kieze, die unter QM-Management stehen, schon bereit es auch ohne dieses zu schaffen. In Neukölln gilt das für die QM-Gebiete in der Gropiusstadt, Körnerpark und Schillerpromenade. Deshalb soll Neukölln ab 2021 drei neue QM-Gebiete erhalten. Drei neue Quartiersmanagementgebiete ab 2021 Dazu zählt neben dem Quartier an der Harzer Straße (Treptower Straße Nord und Hertzbergplatz) und der Glasower Straße (mit Silbersteinstraße und Buschkrugallee Nord bis zum Kanal) auch die Gropiusstadt Nord, mit einigen Überschneidungen zum bisherigen QM-Gebiet Gropiusstadt. Das teilte nun Neuköllns Bezirksstadträtin Karin Korte (SPD) mit. Außerdem soll die Schillerpromenade ab 2020 in das Programm zum Städtebaulichen Denkmalschutz aufgenommen werden. Das Programm soll „Ziele der Stadtentwicklung mit denen des städtebaulichen Denkmalschutzes“ verbinden. Ein Senatsbeschluss ist hierfür nicht erforderlich. Armut und Arbeitslosigkeit in Quartiersmanagementgebieten Ab 2021 soll es somit in Neukölln zehn QM-Gebiete geben. Allerdings sei ein formaler Senatsbeschluss bislang noch ausstehend, so Korte. Kieze, in denen es eine Konzentration von Armut und Arbeitslosigkeit sowie eine hohe Fluktuation der Mieterschaft gibt, stehen in der Regel unter Quartiersmanagement. In Neukölln wurden seit 1999 insgesamt elf QM-Gebiete eingerichtet. Gründe hierfür waren beispielsweise sich verändernde Sozialstrukturdaten, zu hohe Arbeitslosigkeit, Kinderarmut, Fluktuation, fehlende Nachbarschaften, hoher Migrantenanteil und starke Bildungsferne. Ende 2016 wurde die QM-Kulisse Reuterplatz aufgehoben. Das Gebiet gilt als verstetigt.