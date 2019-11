Wegen Bauarbeiten ist die Mechanische Behandlungsanlage der BSR an der Gradestraße vom 13. bis 16 November gesperrt.

Berlin. Kein Müll wird an der Mechanische Behandlungsanlage der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) an der Gradestraße in Britz vom Mittwoch, 13. November bis einschließlich Sonnabend, 16. November, angenommen. Dann nämlich ist die Mülldeponie wegen Bauarbeiten gesperrt. Das teilte nun die BSR mit.