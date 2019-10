Ehemaliges Sinn-Leffers-Gebäude wird komplett umgebaut

An der Karl-Marx-Straße in Neukölln wird das ehemalige Sinn-Leffers-Kauifhaus umgebaut.

Berlin. Ein neues Großprojekt für Neukölln: Nach dem angekündigten Umbau des Karstadt-Kaufhauses am Hermannplatz soll auch an der Karl-Marx-Straße ein neues Einkaufscenter entstehen. Das kürzlich geschlossene Schnäppchencenter am Alfred-Scholz-Platz wurde nun von der Maruhn Real Estate Investment (MREI) gekauft. Sie will die Immobilie, zu der auch das Parkhaus an der Donaustraße 42 gehört, für 200 Millionen Euro umbauen.