Straßenbahn Südtangente: Sie soll von Schöneweide über die Gropiusstadt, durch Buckow, Marienfelde führen. Eine Weiterführung über Lichterfelde bis Dahlem lässt die Links-Partei offen. Diese Tram-Linie, die sogenannte „Südtangente“, soll demnach vor allem zur besseren Versorgung des Neuköllner Südens dienen. Sie würde die heutige Busline M11, und in Teilen X11, ersetzen und deren Kapazitäten deutlich ausweiten. „Die Menschen aus Buckow und der Gropiusstadt gelangen so schneller zu den Umsteigepunkten an der U7 sowie zum S-Bahnhof Buckower Chaussee und zum Regionalbahnhof Schöneweide“, teilt die Fraktion mit.