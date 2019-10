Berlin. Viele Jahre war Gilles Duhem Leiter des Neuköllner Fördervereins „Morus 14“ im Rollbergkiez. Vor genau einem Jahr kündigte er an, seinen Job dort nach 18 Jahren an den Nagel zu hängen – um sich neuen Aufgaben zu widmen. Nun hat Duhem eine neue Passion gefunden.

Er wird in Alt-Hohenschönhausen „Containerjunge“. Der Kiez an der Anna-Ebermann-Straße braucht die Hilfe von Duhem, der vor seiner Tätigkeit bei „Morus 14“ vier Jahre lang als Quartiersmanager im Rollbergkiez tätig war. „Auch in Alt-Hohenschönhausen findet jetzt das statt, was vor 20 Jahren in der Innenstadt passiert ist“, sagt Duhem. Und meint damit – grob gesagt – die Gentrifizierung.

Abwanderungsbewegung am Stadtrand

Rund 3000 Berliner leben hier in Alt-Hohenschönhausen. „Plötzlich ziehen hier ganz viele Menschen her, besonders aus Süd- und Osteuropa, aber auch ein paar Hipster“, erklärt Duhem. Der 52-Jährige spricht von einer „Abwanderungsbewegung“ und davon, dass die Mietpreise nun auch hier draußen am Stadtrand „explodieren“ würden.

Die Wohnsiedlung entlang der Anna-Ebermann-Straße würde momentan in eine Schieflage geraten. Zwar sei die „Situation hier noch nicht dramatisch“, so Duhem. Aber die Wohnungsbaugesellschaft Howoge, der hier die meisten Häuser gehören, sieht dennoch Handlungsbedarf. Und bat Duhem und seinen Partner Frank Bourgett, der ebenfalls bei „Morus 14“ gearbeitet hat, um Hilfe. Zu zweit, aus einem Container heraus, der laut Duhem den Modularen Flüchtlingsunterkünften (MuF) ähnelt, leisten sie nun „vorausschauende Pionierarbeit für den Kiez“.

Augen und Ohren offenhalten, auf die Anwohner zugehen

Konkret sollen Duhem und Bourgett Augen und Ohren offenhalten, auf die Anwohner zugehen und herausfinden, „wo der Schuh drückt“, so der 52-Jährige. Ein großes Thema wird illegal abgeladener Müll sein, denkt Duhem. „Die Leute müssen und berichten, wo Sperrmüll abgelegt wird.

Diese Orte kann man dann mit Straßenlaternen ausleuchten – und niemand legt mehr unbeobachtet seinen Müll ab“, sagt er optimistisch. Dennoch: Als Sozialarbeiter möchte er sich nicht verstanden wissen. „Wir pampern die Leute nicht. Wir lösen gemeinsam mit den Anwohnern die Probleme.“

Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und wird von der Howoge finanziert. Es besteht anschließend die Möglichkeit die „Kiezcontainer“, so der offizielle Name, nochmals zwei Jahre zu verlängern. Und: Es ist ein Pilotprojekt. Bei Erfolg könne es auf andere Kieze ausgebreitet werden, so Duhem. Er hofft, dass durch geringen bürokratischen Aufwand, im direkten Gespräch mit den Bewohnern, gearbeitet werden kann. Und: „So kann man vielleicht vermeiden, dass aus einem Kiez ein Problemkiez wird.“