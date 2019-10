Angezündete Autos sind Teil der Anschlagsserie in Neukölln. Die „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus“ geht von 55 Angriffen seit 2016 aus.

Rechtsextremismus Neonazi-Terror: Ermittlungen in Berlin stocken

Berlin. Mal sprühten sie rechtsextreme Parolen an Hauswände, dann warfen sie Scheiben von Wohnungen ein – und immer wieder zündeten sie Autos an. Die Anschlagsserie, die seit dem Jahr 2016 den Bezirk Neukölln erschüttert, richtet sich gegen Menschen, die sich in ganz unterschiedlicher Weise gegen Rechtsextremismus engagieren. Die mit staatlichen Mitteln geförderte „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus“ rechnet der Serie 55 Angriffe zu.