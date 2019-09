Estrel Hotel erweitert seinen Kongressbereich

Das Estrel Hotel in Neukölln.

Das „Estrel Auditorium“ soll im Januar 2021 eröffnen. Estrel Congress Center wird in „ECC“ umbenannt.

Berlin. Das Estrel Hotel in Neukölln vergrößert seinen Kongressbereich. Das teilte Deutschlands größtes Hotel mit. Angrenzend an das bestehende Congress Center entsteht derzeit das „Estrel Auditorium“. Es soll dem „stetig wachsenden Bedarf an zusätzlicher Veranstaltungsfläche gerecht werden“, erklärte die Presseabteilung des Hotels. Die Eröffnung ist für Januar 2021 geplant.