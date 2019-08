Berlin. Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), will keinen Neubau des Karstadt-Gebäudes am Hermannplatz. Das teilte er nun mit. „Auf Basis eines Vermerks des Fachbereichs Stadtplanung erklärt Bezirksstadtrat Florian Schmidt, dass kein Planerfordernis besteht und daher kein Aufstellungsbeschluss angestrebt wird“, heißt es in einer Mitteilung, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt.

Weiter heißt es, dass dieser Beschluss „unter Einbeziehung der Hinweise des Stadtentwicklungsamts Neukölln“ beschlossen wurde. Das Karstadt-Gebäude liegt nämlich auf der Bezirksseite von Friedrichshain-Kreuzberg, der Hermannplatz aber gehört zu Neukölln – der Neubau betrifft also beide Bezirke.

So sah es einst aus, und so soll es auch bald wieder aussehen – geht es nach den Plänen der Signa Gruppe: das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz.

Karstadt am Hermannplatz: Lange Diskussionen über Neubau

Lange wurde in beiden Bezirken schon über einen möglichen Neubau diskutiert. Eigentlich sollte hier eine sogenannte „Mixed-Use-Immobilie“ entstehen – also eine Mischung aus Shopping-Center, Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie, Fitnessangeboten, einer Markthalle, einer öffentlichen Dachterrasse, kulturellen Angeboten und gemeinwohlorientierten Nutzungen, all das ergänzt durch Büro- und Hotelflächen. Und oben drauf noch eine riesige Dachterrasse mit Gastronomie.

Das alles im Original-Stil des Kaufhauses, das in den 1920er-Jahren gebaut, aber im Krieg zerstört wurde. Die Investitionssumme wurde zwar nie bestätigt, es war aber die Rede von 450 Millionen Euro.

Was negativ zu Buche geschlagen habe laut dem Vermerk des Fachbereichs Stadtplanung: „Bedingt durch hohe zu erwartende Abriss- und Neubaukosten ist mit hohen Mieten zu rechnen. Die geplante Fassadenrekonstruktion ist nur noch eine Hülle für ansonsten austauschbare Nutzungen. Eine Replik, die befürchten lässt, dass sie in ihrer Wirkung nicht authentisch ist.“ Die Hauptsorge im Bezirk dürfte allerdings sein, dass ein Neubau das bestehende Gewerbe am Hermannplatz, am Kottbusser Damm und an der Karl-Marx-Straße bedrohen könnte.

Bezirk: Karstadt-Neubau würde nicht mehr in bestehendes Umfeld passen

Zudem, so teilt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg weiter mit, würde der „Monumentalbau“ nicht in die „kleinteilige Parzellenstruktur des Umfeldes“ und auch nicht mehr in die „soziokulturelle Lage“ in Neukölln und Kreuzberg passen. „Daher muss sich die Frage stellen, inwieweit die Reinszenierung der großartigen Geste aus der Vorkriegszeit noch für die heutige Zeit geeignet ist und wie sich das städtebaulich herleiten lässt. Insbesondere, da das Innere in keinster Weise mehr die Strahlkraft und übergeordnete Bedeutung des historischen Kaufhauses haben kann und im Übrigen dann auch gar kein Kaufhaus mehr ist.“

Kein Neubau, nun bleibt der Hermannplatz wie er ist.

Zudem sei das Verkehrskonzept bei einem etwaigen Neubau lückenhaft. So sei die Frage nach Stellplätzen für Autos und Fahrräder nicht geklärt, ebenso würden Aussagen zum ruhenden Verkehr, zur Belieferung sowie zur Entsorgung fehlen, wirft das Bezirksamt der Signa GmbH vor.

Signa GmbH will nicht so einfach aufgeben

Der Fachbereich Stadtplanung urteilt deshalb: „Das nun vorgestellte Neubauprojekt wirft viele städtebauliche und stadtgestalterische Fragen auf.“ Vor diesem Hintergrund wäre eine Rekonstruktion, „trotz aller Faszination für das historische Gebäude, in der heutigen Situation überzogen und unangemessen“, begründet Friedrichshain-Kreuzberg den Entschluss.

Von Seiten der Signa GmbH heißt es, dass man dennoch an dem geplanten Umbau festhalten wolle. Mitte des Jahres hieß es hier, ein Neubau sei notwendig, da das bestehende Gebäude eine „Energieschleuder“ sei. Eine zeitgemäße Aufrüstung sei begrenzt möglich. Darum der Entschluss der Karstadt-Eigentümer für einen Neubau.