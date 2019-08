Berlin und die ganze Republik feiert dieses Jahr das 100-jährige Bestehen des Bauhauses mit Ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen und experimentellen Kunstdarbietungen. Beinahe in Vergessenheit geraten könnte bei all dem Glamour ein Ortsteil in Neukölln, den Walter Gropius, Gründer des Bauhauses, einst persönlich entworfen hat: die Gropiusstadt.

Zwischen den zahllosen Hochhäusern der Siedlung feiert der Bezirk ab dem 31. August bis zum 8. September das 100-jährige Jubiläum des Bauhauses und Walter Gropius, dem Namensgeber des Viertels.

Dass die Gropiusstadt in Süd-Neukölln einen so berühmten Architekten-Vater hat, wissen die meisten Bewohner heute gar nicht mehr. Da ist sich zumindest Neuköllns Kulturstadträtin Karin Korte (SPD) sicher. „Unsere Jubiläumswoche ist doch eine wunderbare Gelegenheit, das den Menschen wieder ins Gedächtnis zu rufen“, findet sie.

Kein Wunder: Die Hochhaussiedlung ist auf den ersten Blick alles andere als Schick. Bis heute hängt ihr das Schmuddel-Image von Christiane F. nach, jener Autorin, die dort aufwuchs, den Drogen verfiel und darüber in ihrem Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ schrieb. Und auch heute noch wirken die Hochhäuser zumeist etwas herunter- und in die Jahre gekommen.

Dabei hatte eigentlich schon Walter Gropius eine andere Siedlung im Sinn, als er in den 1950er-Jahren die Trabantenstadt am Reißbrett skizzierte. Luftig, urban und mondän sollte die Gropius­stadt werden. Doch der Bau der Berliner Mauer zwang den Architekten und seine Nachfolger – Gropius selbst starb 1969, sechs Jahre vor Fertigstellung des nach ihm benannten Stadtteils – zum Umdenken: Anstatt 14.500 entstanden hier schließlich 19.000 Wohnungen für rund 50.000 Menschen.

Dem Bezirk ist heute bewusst, dass die Bewohner der Gropiusstadt wenig mit dem Glamour zu tun haben, den der Bauhausstil andernorts versprüht. Trotzdem soll das Jubiläum gefeiert werde – und zwar passend für die Bewohner der Gropiusstadt. Mitanpacken und den Geist des Bauhauses erleben wollen sie, da ist sich der Organisator der Jubiläumswoche, Thorsten Schlenger, sicher. „Wir haben viele verschiedene Bauhaus-Werkstätten konzipiert – von Druckwerkstätten über Bauhaus-Schach bis hin zu Bauhaus-Musik“, erklärt er. Das Jubiläum in der Gropiusstadt sei zwar nicht repräsentativ für die gesamte Kunstrichtung. Aber, so Schlenger: „Wer hier mitmacht, für den ist der Bauhaus-Geist anschließend spürbar.“

Ein besonderes Highlight der Jubiläumswoche findet gleich zu Beginn statt: Am 31. August und am 1. September findet jeweils abends ab 22 Uhr eine Lichtinstallation an den wichtigsten Gebäuden – und zwar an denen von Gropius persönlich entworfenen – statt: am Ideal-Hochhaus, am Walther-May-Weg 10 sowie in einem Raum im Degewo-Hochhaus. Schlenger erklärt, dass der Künstler Martin Beeretz für seine Installation ausschließlich weißes Licht verwenden würde, sowie Prismen, Spiegel und Wasser. „So entsteht ein ganz neuer Eindruck der Gebäude“, verspricht der Organisator.

Bauhausjubiläum in der Gropiusstadt, 31. August bis 8. September. Die Veranstaltungen sind alle kostenlos. Das Programm finden Sie online unter www.brandschrift.de