Berlin-Neukölln: Giftiger Staub - Grundschule vorerst gesperrt

In der Sonnen-Grundschule in Neukölln ist ein giftiger Staub freigesetzt worden, weil Bauarbeiter Mineralfaserplatten beschädigten.

Giftalarm in Neukölln: Die Schüler der Sonnen-Grundschule können vorerst nicht in ihre Klassenräume, weil diese durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Bei Bauarbeiten vor den Sommerferien wurden künstliche Mineralfaserplatten beschädigt. Bezirksstadträtin Karin Korte (SPD) sagte in der Rbb Abendschau: „Daraufhin bestand die Gefahr, dass möglicherweise giftige Stoffe austreten.“

Diese Sorge hatten auch die Lehrer und schickten eine Mineralfaserplatte in ein Labor. Am 10. Juli bekamen sie das Ergebnis, dass die Probe „lungengängie Fasern, die krebserzeugend sind“ enthielte. Trotzdem putzten sie vor dem Schulanfang die Klassenräume und wischten auch den abgelagerten Staub weg. Die Schulleiterin Karoline Pocko Moukoury erfuhr erst einen Tag später, dass der Staub giftig sein soll.

Kommende Woche können die Schüler in die Klassenräume zurück

Sie alarmierte den Bezirk Neukölln. Es wurden Raumluftproben genommen und untersucht. Wie die Rbb Abendschau weiter berichtet, bestätigten am 7. und 9. August zwei weitere Gutachter den giftigen Staub. „Von den vorhandenen Festplattenfasern und den erheblichen Staubablagerungen geht eine massive Gefahr für die Gesundheit des Personals und der Schüler aus“, heißt es. Seit dem 16. August gibt es nun Entwarnung - es sind keine Mineralfasern mehr in der Luft. Wenn die Reinigungen abgeschlossen sind, sollen die Kinder kommende Woche in ihre Klassenräume zurückkehren können.

Trotzdem bleiben die Eltern besorgt: Denn die Mineralfaserplatten wurden vor den Sommerferien beschädigt, als die Kinder und Lehrer noch in der Schule waren. Sie könnten den giftigen Staub eingeatmet haben.