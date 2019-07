10.000 Akten nach Rohrbruch schwer beschädigt

Im Dienstgebäude an der Blaschkoallee gab es am Wochenende einen Wasserrohrbruch. In den Räumen des Neuköllner Jugendamtes und im Archiv des Standesamtes stand das Wasser fast kniehoch.

Berlin.. Schock im Neuköllner Jugendamt: Am Wochenende gab es im Dienstgebäude des Bürgeramtes an der Blaschkoallee einen Wasserrohrbruch. In den Räumen des etwa 120 Jahre alten Gebäudes, in denen das bezirkliche Jugendamt sowie das Archiv des Standesamtes untergebracht sind, stand das Wasser fast kniehoch. „Bestimmt mehr als 10.000 Akten sind schwer beschädigt“, schreibt Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) auf seiner Facebook-Seite.