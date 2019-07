Ladestation für E-Autos steht am Poller-Radweg

Berlin.. Panne am neuen Poller-Radweg in der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Dort steht eine Ladesäule der Firma Allegro für E-Autos - direkt an dem erst vor wenigen Tage eröffneten neuen Pollerradweg. Das Problem: Wollen Autofahrer ihr Fahrzeug dort aufladen, müssen sie auf den mit rot-weiß markierten Pollern geschützten Radweg fahren. Damit blockieren sie die Fahrbahn für Fahrradfahrer komplett. Ein Vorbeikommen ist – dank der eigentlich schützender Säulen – unmöglich. Das zeigt ein Bild des Twitter-Nutzers Dominik Drutschmann, der dieses auf dem Kurznachrichtendienst am Wochenende postete.

Die Situation ist absurd – die Lösung des Problems auch

Und es geht noch schräger: Wollen die Autofahrer nämlich nach dem Laden weiterfahren, müssen sie die Protected Bike Lane weiter entlang fahren. Denn die Poller versperren einige hundert Meter den direkten Weg auf die Fahrbahn für Autos.

Aus dem Rathaus Neukölln heißt es, dass sich die Betreiberfirma der E-Ladesäule nicht an die Absprache gehalten habe, die Ladesäule vor Inbetriebnahme des neuen Radwegs abzubauen. Das hätte eigentlich im Mai geschehen sollen. „Zum selbstständigen Abbau sind wir nicht berechtigt“, heißt es aus dem Rathaus weiter – „Eigentumsfrage.“

Unkonventionelle Problemlösung

Aber so leicht lässt sich der Bezirk Neukölln nicht unterkriegen. Und so hat das Bezirksamt kurzerhand am Montag einen schwarzen Müllsack über die Ladestation gestülpt und so als „nicht betriebsbereit“ gekennzeichnet. „Somit sollten weitere ,Störungen’ des Radfahrverkehrs hier nicht mehr erfolgen“, teilte ein Sprecher des Bezirksamts weiter mit. Und auch wenn die Lösung des Problems unkonventionell ist: Autos können hier zumindest nicht mehr aufgeladen werden.

Das Problem ist vorläufig gelöst: Die Ladesäule wurde mit einem Müllbeutel abgedeckt.

