Fraktionschef verlässt Neuköllner Linke

Berlin. Streit im Bezirksverband der Linken in Neukölln: Der Fraktionsvorsitzende in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Thomas Licher, verlässt zum 30. Juni den Bezirksverband. Das berichtete zuerst der „Tagesspiegel“.

In einem Brief an seine Fraktion erklärt Licher den Grund seines Ausscheidens: „Die Solidarisierung mit arabischen Großfamilien und Verteidigen dieser vor dem Vorwurf der „Bandenkriminalität“ halte ich für politisch falsch und ist für Außenstehende in keiner Weise nachvollziehbar.“ Der Bezirksverband fokussiere sich maximal auf das Thema „antimuslimischer Rassismus“, andere Gruppen blieben unberücksichtigt, schreibt Licher weiter.

Gegenüber der Berliner Morgenpost sagt Licher, dass er mit der politischen Schwerpunktsetzung im Bezirksverband nicht mehr einverstanden sei. „Die Orientierung auf die muslimisch-migrantische Community halte ich für zu einseitig.“

Linke kritisiert wiederholt Polizeieinsätze gegen Clans

Zuletzt hatten die Linken als einzige Neuköllner Fraktion gegen eine gemeinsame BVV-Entschließung gestimmt, die jede Form von Antisemitismus im Bezirk konsequent verurteilt. Konkret ging es hierbei um Vorfälle während des Palästinensertags auf dem Hermannplatz Anfang Mai diesen Jahres. Während der Kundgebung wurde ein Israeli von einem aufgebrachten Mob angegriffen – die Neuköllner Linke jedoch bezweifelte jeglichen antisemitischen Hintergrund und nannte das mutmaßliche Opfer damals in der BVV einen „betrunkenen Provokateur“.

Zudem hatte die Neuköllner Linken in jüngster Zeit immer wieder gemeinsame Schwerpunkteinsätze von Bezirksamt, Polizei und Zoll an der Hermannstraße, Sonnenallee und Karl-Marx-Straße, die sich gegen Clankriminalität richten, kritisiert.

Licher will in Partei bleiben, aber Bezirksverband wechseln

Licher erklärte zudem im Gespräch mit dieser Zeitung, dass er sich wünsche, dass die Linken wieder mehr auf ihre Kernpunktthemen, wie soziale Gerechtigkeit, eingehen solle. „Ich bin 2006 zur Linken gekommen – wegen der Hartz-4-Gesetzgebung. Ich finde, dieses Thema findet nicht mehr die Bedeutung, die es einmal hatte.“

Aus der Partei austreten will Licher aber nicht. In seinem Brief kündigt er an, in den Linken Bezirksverband in Mitte wechseln zu wollen.

Sein Mandat in der Neuköllner BVV will er vorerst weiter ausüben. „Ich rechne aber nicht damit, dass mich der Neuköllner Bezirksverband für die nächsten Kommunalwahlen in zwei Jahren nochmal nominieren wird“, sagt Licher ganz offen. Er könne sich deshalb auch vorstellen, dann in der BVV Mitte ein Mandat zu übernehmen.