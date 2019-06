Zukunft der Neuköllner Galerie „La Bettolab“ vor Landgericht

Galeriebesitzer Emanuele Femia soll aus seiner Galerie in der Okerstraße in Neukölln raus.

Berlin. Die Betreiber der Galerie und des Cafés „La Bettolab“ im Schillerkiez in Neukölln können sich Hoffnungen machen, dass die Räumungsklage gegen sie vor Gericht keinen Bestand haben könnte. Am Donnerstagmorgen hat das Landgericht Berlin über die Räumungsklage verhandelt. Im Anschluss sagte Peter Raabe, der Anwalt des Betreibers Emanuele Femia, der Berliner Morgenpost, der Richter hätte zum Ausdruck gebracht, dass er nach dem aktuellen Stand, der Sache der Mieter zugeneigt wäre, da die Kündigungen nicht ausreichend begründet seien. Zu einer abschließenden Entscheidung kam das Gericht am Donnerstag jedoch nicht, diese wird in den kommenden Tagen erwartet.