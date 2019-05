Tabak Philip Morris will Zigarettenproduktion in Berlin beenden

Berlin. Der Tabakkonzern Philip Morris will die Zigarettenproduktion in seinem Berliner Werk beenden. Das teilte die Konzernspitze ihren Mitarbeitern bei einer Betriebsversammlung am Dienstagvormittag mit. Von der Schließung des Werks in Neukölln sind 950 von 1050 Arbeitsplätzen betroffen. Lediglich 75 Beschäftigte werden am Standort Berlin verbleiben. Etwa 25 Arbeitsplätze werden zudem in die Verwaltung nach Dresden sowie Gräfelfing bei München ausgegliedert.