Neuköllner Maientage finden weiterhin statt

Waren ein voller Erfolg in diesem Jahr: die Neuköllner Maientage.

Berlin. Die Neuköllner Maientage, Berlins größtes Parkfest, finden auch in den kommenden drei Jahren in der Hasenheide statt. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) und der langjährige Organisator des Volksfests, Thilo-Harry Wollenschlaeger, unterzeichnen am 14. Mai einen neuen Vertrag, der das Fortbestehen des Rummels für die nächsten Jahre sichert.