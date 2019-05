Berlin. Europa ist in der Krise: Der EU fehlen gemeinsame Lösungen für das Flüchtlingsproblem, die Euro-Krise oder den Brexit. Nun stehen am 26. Mai die Europawahlen vor der Tür. Und viele Bürger fragen sich: Warum soll ich überhaupt wählen gehen?

Der Internationale Bund (IB), der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, möchte diesen Zweifel mit einem „Aktionstag Europa“ am 8. Mai beseitigen. „Unser Aktionstag ist ein Plädoyer für Europa“, sagt IB Regionalleiter Michael Pintz. „Kurz vor der Wahl wollen wir Europa in all seinen Facetten erlebbar machen und zeigen, dass wir alle von der kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt innerhalb Europas profitieren.“

So sieht das Programm aus

Der Aktionstag Europa startet morgens um 9.30 Uhr mit einem Grußwort des Bezirksbürgermeisters Martin Hikel (SPD). Anschließend wird diskutiert, getanzt und gekocht. Geplant sind außerdem die Simulation der Europawahl, ein selbst inszeniertes Theaterstück und ein„Zeltgespräch“ über die Zukunft Europas mit Daniel Caspary, Mitglied des europäischen Parlaments, Reinhard Fischer von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, Malte Steuber, Bundesvorsitzender Jungeeuropäische Föderalisten, und Miryam Tan, Europabeauftragte des Bezirksamtes Neukölln.

Der IB und Europa

Der IB hat sich 1949 gegründet und ist seither eng mit dem europäischen Gedanken und der Entwicklung Europasverbunden. Der IB Berlin-Brandenburg ist einer der großen sozialen Träger in Berlin und Brandenburg. Neben beruflichen und schulischen Bildungsmaßnahmen engagiert sich der IB Berlin-Brandenburg auch in der Wohnungslosen-, Behinderten-, Erziehungs- und Seniorenhilfe, in der Flüchtlings-, Migrations- und Jugendsozialarbeit, in der Kinderbildung und -förderung sowie in den Freiwilligendiensten. 1400 Mitarbeitern an über 100 Standorten arbeiten für den IB Berlin-Brandenburg.