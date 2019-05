Wieder eine Razzia in Neukölln: Seit Freitagabend um 19.30 Uhr bis Sonnabendmorgen gab es einen Einsatz gegen Clan-Kriminalität. Es wurden 17 Lokale, Shishabars und Wettbüros in der Jonasstraße und Karl-Marx-Straße begangen. Es wurden 40 Verstöße festgestellt. Bei den Kontrollen wurden mehrere Personen angetroffen, die kriminellen Clanstrukturen zugerechnet werden. Sie wurden überprüft.

Bereits am Nachmittag kontrollierte die Polizei Fahrzeuge auf der Hermannbrücke. Es ging um auffällige Limousinen, protzige SUVs und getunte Sportwagen, an denen illegale technische Veränderungen vorgenommen wurden. 200 Fahrzeuge wurden überprüft. Die Razzia führte das Neuköllner Ordnungsamt mit der Polizei, einer Einsatzhundertschaft, der Steuerfahndung, dem Hauptzollamt Berlin und dem Finanzamt Wedding durch.

Diese Verstöße wurden geahndet:

• In der Jonasstraße wurden in einer Shishabar mehrere Kilogramm Tabak vom Zoll beschlagnahmt. Ein Anzündgrill für Shishakohle sicherte das Ordnungsamt.

• In der Karl-Marx-Straße, in der Geschäfte auf 300 Metern kontrolliert worden sind, wollte sich ein Gast in einem Laden nicht kontrollieren lassen. Er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann zwei verschreibungspflichtige Medikamente bei sich trug und eine größere Anzahl Ecstasy-Tabletten. Der Mann wurde abgeführt.

• Vier Steuerstraftaten wegen Hehleri im Zusammenhang mit Shishatabak wurden aufgedeckt.

• Drei Geldspielgeräte wurden versiegelt. Es wurden zwei Betriebsuntersagungen ausgesprochen.

• In fünf Betrieben hatte die Steuerfahndung Beanstandungen bei der Kassenführung. Bei einer Person wurde ein hoher Bargeldbetrag festgestellt. Die Herkunft des Geldes blieb unklar.

• Bei der Kontrollen von Gästen fanden die Beamten mehrere Waffen. Diese wurden sichergestellt.

• Betäubungsmittel und eine größere Menge illegaler Arzneimittel wurden beschlagnahmt.

• Es wurden sieben Fahrer ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Vier hatten keine Haftpflichtversicherung. Zwei Personen standen unter Drogeneinfluss.

• Sechs Fahrzeuge wurden für technische Gutachten sichergestellt. Auch zwei gefälschte Führerscheine wurden beschlagnahmt. Insgesamt wurden 28 Mängelberichte gefertigt.

• Die Beamten stellten eine illegal in Deutschland befindliche Person fest.

Zwei Personen leisteten Widerstand

Ein Fahrer mit einem BMW Cabrio missachtete ein Anhaltesignal der Polizei, die ihn bereits in der Lahnstraße stoppen wollten. Er geriet dann beim Linksabbiegen zufällig in die Kontrolle. Die Beamten haben bis zum Abschluss der Maßnahme drei Fahrzeuge sichergestellt.