Berlin. Auf dem Hermannplatz in Neukölln findet diesen Sonnabend ein Palästinenser-Tag statt. In der Ankündigung heißt es, dass der „71. Jahrestag der Vertreibung des palästinensischen Volkes aus seiner Heimat Al-Nakba“ gedacht werden solle.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde der Tag als Folklore-Tag und nicht als politische Kundgebung angemeldet. Auf Fotos früherer Veranstaltungen sind etwa Vertreter der antisemitischen Bündnisses Boykott Divestment and Sanctions (BDS) und der Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) zu sehen.

Beobachter dokumentierten bei Veranstaltung aus den Vorjahren Forderungen wie „Palestine from the river to the sea“ („Freies Palästina vom Fluss bis zum Meer“), also die Schaffung eines palästinensischen Staates in den Grenzen 1967.

Aus dem Bezirk heißt es auf Nachfrage, dass man keine Handhabe habe, um gegen die Veranstaltung vorzugehen. Es gebe auch keine Hinweise, dass der Tag anders als angekündigt stattfinden werde. „Sollten antisemitische Straftaten dokumentiert werden, wird die Polizei einschreiten“, hieß es aus Neuköllner Rathaus.