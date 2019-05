Berlin. Neukölln hat in den vergangenen Monaten mit Einsätzen gegen Clan-Kriminalität von sich reden gemacht. Doch es ist nicht die Kriminalität, die viele Neuköllner als größtes Problem ansehen. Das ist vielmehr der Müll auf den Straßen, die zunehmende Verwahrlosung des öffentlichen Raumes. Auch die stark gestiegenen Mietpreise treiben die Menschen um. Das wurde beim Leserforum „Morgenpost vor Ort“ am Montagabend im Rathaus Neukölln deutlich.

Über Probleme und Perspektiven des Bezirks diskutierten auf dem Podium Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), Astrid-Sabine Busse, Leiterin der Schule in der Köllnischen Heide und Vorsitzende der Interessenvertretung Berliner Schulleitungen, Sevil Yildirim, seit 1. Mai Leiterin des Mädchentreffs „Madonna“, Polizeioberrat Dirk Daube, stellvertretender Leiter des Polizeiabschnitts 55 (Rollbergstraße), und Nina Kugler, Neukölln-Reporterin der Berliner Morgenpost. Hajo Schumacher, Autor und Kolumnist dieser Zeitung, moderierte den Abend.

Das Interesse der Leser war groß, der Sitzungssaal der Bezirksverordneten im Rathaus an der Karl-Marx-Straße sehr gut gefüllt. Die wichtigsten Themen im Überblick.

Müll

Moderator Hajo Schumacher wollte wissen, ob Neukölln denn wirklich so dreckig sei, wie oft behauptet wird. „Ja“, antwortete Morgenpost-Reporterin Nina Kugler kategorisch. Die 30-Jährige zog vor einem Jahr von Koblenz nach Neukölln.

„Das war kein Schock, aber schon eine andere Welt“, erzählte sie. Es sei nicht überall im Bezirk schlimm, aber es gebe viele Ecken, an denen Sperrmüll lange nicht beseitigt wird. „Manche Straßen sehen immer so aus. Wenn der Müll abgeholt wird, steht am nächsten Tag wieder etwas dort“, beklagte Kugler.

Dirk Daube ist seit zwei Jahren als stellvertretender Leiter des Polizeiabschnitts 55 in Neukölln tätig. Er teilte Nina Kuglers Beobachtung. „Als ich die ersten Male über die Karl-Marx-Straße lief, war das anders als das, was ich bisher kannte.“ Daube sieht auch ein „Nord-Süd-Gefälle“ im Bezirk, im Norden sei es schmutziger.

Eigeninitiative wirkt

Schulleiterin Astrid-Sabine Busse ist hingegen überzeugt, Neukölln sei nicht generell unsauberer als andere Bezirke. „Das Problem hat berlinweit zugenommen. Dort wo die Beteiligten viel machen, ist es auch nicht schmutzig, zum Beispiel im Schulenburgpark“, sagte Busse. Der werde jeden Tag gereinigt. „Dagegen ist der Tiergarten eine Müllhalde.“

Angeregt wurde auch darüber diskutiert, ob die Vermüllung zugenommen habe. Sevil Yildirim, gebürtige Neuköllnerin, sagte, es sei schon immer so gewesen – was einige Leser, ebenfalls Neuköllner seit Jahrzehnten, energisch zurückwiesen.

„Bis wann sind wir eigentlich Migranten?“

Auf einhelligen Protest stieß indes die Vermutung eines Lesers, es sei in anderen Kulturen vielleicht üblich, Abfall auf die Straße zu werfen. „Bis wann sind wir eigentlich Migranten?“, fragte Yildirim. „Ich bin auch Deutsche“, betonte sie. „Wir bringen Kindern genauso bei, dass sie Müll nicht auf den Boden werfen sollen.“

Auch Busse sagte, „es gibt keinen multi-kulturellen Müll, es gibt nur Müll.“ Kinder liebten es, wenn ihr Umfeld ordentlich und sauber ist. „Dann erklären wir ihnen, das sie dafür selbst sorgen können. Und Kinder machen das, was wir Erwachsene ihnen vormachen.“

Der Bezirk ignoriere das Müll-Problem nicht, sondern wolle etwas verändern, sagte Martin Hikel. Im vergangenen Jahr seien 11.000 Meldungen zu illegal abgestelltem Sperrmüll eingegangen und an die Stadtreinigung BSR weitergegeben worden. Hikel appellierte, solche wilden Müllkippen umgehend zu melden.

„Wir müssen das Bewusstsein der Menschen und ihr Verhalten ändern“

Aber den Müll immer nur zu beseitigen, reiche nicht. „Wir müssen das Bewusstsein der Menschen und ihr Verhalten ändern“, erklärte der Bezirksbürgermeister. Sie müssten erkennen, dass es sich nicht gehört, Müll oder alte Möbel auf die Straße zu stellen. Es reiche auch nicht, ein Schild „zu verschenken“ aufzukleben.

Putzaktionen im Kiez seien durchaus hilfreich. „Das ist keine reine Symbolik. Die Leute packen mit an und lernen, wieder Verantwortung für Ihren Kiez zu übernehmen“, so Hikel.

Wichtig sei, das „Entdeckungsrisiko“ für Müllsünder zu erhöhen. Deshalb seien Mitarbeiter des Ordnungsamtes nun auch in Zivilkleidung unterwegs. Der SPD-Politiker sprach sich zudem für höhere Bußgelder aus. „Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur 100 Euro kostet, eine Couch auf die Straße zu stellen, sondern dass es mehr im Geldbeutel weh tut.“

Zudem will der Bürgermeister verstärkt gewerbliche Sperrmüllsünder aufspüren. Die würden die größten Probleme bereiten, weil sie Bauschutt ablagerten. Den könne nicht einfach die BSR abtransportieren, weil er schadstoffbelastet sein könnte. Er müsse erst untersucht und dann von einer Spezialfirma abtransportiert werden – zu Lasten des Steuerzahlers.

Clan-Kriminalität

Polizeioberrat Dirk Daube teilte mit, dass die Polizei derzeit ein berlin- und bundesweites Lagebild zu den Clans und den durch Mitglieder der Großfamilien verübten Straftaten erarbeite. Das löste bei Gästen Verblüffung aus. Warum dieses Lagebild nicht längst vorliege, fragte auch Hajo Schumacher.

Daube betonte, es gebe schon lange vielfältige Bemühungen, diese Form der Kriminalität zu bekämpfen, etwa in der Prävention und in der Strafverfolgung. Die seien aber oft nicht öffentlich sichtbar gewesen. Der Mord an Nidal R. im vergangenen Sommer nahe dem Tempelhofer Feld am helllichten Tag habe allerdings einen Paradigmenwechsel ausgelöst, insbesondere in der Politik.

Martin Hikel sprach sich für den Ansatz aus, den Clans Immobilien, Mieteinnahmen oder Fahrzeuge zu entziehen, wenn sie auf Straftaten basieren. Das ist in den vergangenen Monaten verstärkt praktiziert worden. Mit Statussymbolen wie Häusern oder teuren Autos verschafften sich Straftäter auch Anerkennung, so der Bürgermeister.

„Wir können falsche Vorbilder nur verhindern, wenn wir den Tätern die Grundlage entziehen. Und die ist das Geld. Es muss deutlich werden, dass man sich mit Kriminalität keine Existenz aufbauen kann.“ Wie berichtet, gehen die Behörden seit einiger Zeit zudem mit einer „Politik der Nadelstiche“, etwa häufige Razzien in Shisha-Bars, gegen Clan-Kriminalität vor.

Sicherheit

Kriminalität würden viele Neuköllner als Problem ansehen, es sei aber nicht das im Alltag dominierende Problem, sagte Martin Hikel. Dirk Daube betonte, die Polizei habe die Sicherheitslage im Griff. Der Ton einer Minderheit gegenüber der Polizei als Vertreter des Staates sei indes „ruppiger“ geworden.

Der Widerstand gegen Polizeibeamte habe zugenommen, bis hin zu tätlichen Angriffen. Oft geschehe das aus „Nichtigkeiten“ heraus, etwa wenn Polizisten das Parken in zweiter Reihe ahnden wollen. Zudem würden Mitarbeiterinnen berichten, dass Männer sie bisweilen nicht akzeptieren, was sich nicht nur auf Vertreter arabischer Großfamilien beschränke. „Wir lassen uns aber nicht vorgeben, wer mit wem spricht“, stellte Daube klar.

Keine Videoüberwachung von Drogenumschlagplätzen

Der Bezirksbürgermeister lehnte es ab, Orte, an denen mit Drogen gehandelt oder wo häufig Müll abgeladen wird, mit Videokameras überwachen zu lassen. An einzelnen Kriminalitätsschwerpunkten könne eine Videoüberwachung aber helfen, sagte Hikel, auch bei der Strafverfolgung. Der Vize-Abschnittsleiter wünscht sich ebenfalls eine Videoüberwachung an einzelnen Orten, per se sei sie aber kein Allheilmittel.

Einig waren sich der Bezirksbürgermeister und der Polizeioberrat in einem weiteren Punkt: „Es gibt in Neukölln keine No-Go-Areas.“ Der Bürgermeister verwies auch auf den starken Zuzug nach Neukölln. „Die Menschen kommen ja nicht hierher, weil sie Angst haben wollen, sondern weil sie gerne hier leben wollen.“

Clan-Strukturen

An der Schule in der Köllnischen Heide sind inzwischen rund 80 Prozent der Kinder arabischer Herkunft. Es habe auch Zuzüge aus anderen Bundesländern in die benachbarte High-Deck-Siedlung gegeben, sagte Schulleiterin Busse. Die Strukturen der Großfamilien würden sich im Schul-Alltag niederschlagen, etwa wenn Konflikte zwischen verfeindeten Familien in die Schule hineingetragen werden.

Zudem würden Eltern oft nicht sehen, wie wichtig Bildung ist. Manchmal werde Kindern in der Familie erzählt, sie sollten deutschen Erzieherinnen und Lehrerinnen nicht zu sehr gehorchen, würden Lehrer als „Scheiß-Deutsche“ oder „Scheiß-Christen“ bezeichnet. Das seien aber Ausnahmen, betonte Busse.

„Jetzt erst reden wir über die Clans“

„Madonna“-Leiterin Yildirim kennt diese Phänomene. „Viele Jahre ließ man die Großfamilien gewähren und erlaubte ihnen, so zu leben. Jetzt erst reden wir über die Clans.“

Im Rollbergkiez würden immer noch viele Kinder aus Großfamilien denken, „mit dem Nachnamen könnten sie alle anderen Kinder umhauen, sich vordrängeln oder machen, was sie wollen. „Und wir sehen, dass Intensivstraftäter diese Jugendlichen benutzen, um ihre Geschäfte auszuführen.“

Viele Eltern würden nicht wollen, dass sich ihre Kinder weiterbilden – vor allem bei Mädchen sei dieses falsche Wertesystem verbreitet. Etliche Eltern könnten aber auch keine Bildungsarbeit leisten, weil sie selbst sehr schlecht deutsch sprechen oder sehr viele Kinder haben.

Yildirim hat in den vergangenen Jahren auch beobachtet, dass Fragen der Religion radikaler behandelt wurden. „Die Moscheen betreiben Rekrutierungsarbeit, auch bei Mädchen.“ Der IS habe ebenfalls eine Rolle gespielt. Derzeit hätten sich die Probleme etwas gelegt, „aber man muss aufmerksam bleiben, das kann jederzeit wieder aufbrechen“.

Wohnungsbau und Mieten

Neukölln habe 330.000 Einwohner, bis 2030 seien es laut Prognose mindestens 340.000, berichtete Martin Hikel. Folgen des Zuzugs seien steigende Mieten im Wohnungsbestand und vor allem bei Neuvermietungen. Der angespannte Wohnungsmarkt sei auch längst im Süden des Bezirks angekommen. Viele Neuköllner hätten Angst, ihre Wohnung zu verlieren.

In Neukölln gebe es ein Potenzial von 7500 Wohneinheiten, die bis 2030 noch gebaut werden können. „Das ist nicht viel“, betonte Hikel. Er reagierte damit auch auf eine Leserkritik, dass in Rudow ein Feld mit vierstöckigen Häusern, etwa 300 Wohnungen, bebaut werden soll.

Dabei gebe es im Umfeld nur Einfamilienhäuser, monieren die Kritiker. Für das Rudower Feld stehe das Bebauungsplanverfahren noch ganz am Anfang, erklärte Hikel und sagte eine breite Bürgerbeteiligung zu.

„Wir dürfen uns einer Bebauung nicht grundsätzlich verweigern“

„Wir dürfen uns im Bezirk bei den freien Flächen, die wir noch haben, einer Bebauung nicht grundsätzlich verweigern“, sagte Hikel. Wohnhäusern gegenüber vom Hotel Estrel, wie von einer Leserin angeregt, erteilte er indes eine Absage.

„Dort wird der Estrel-Tower gebaut und darüber freue ich mich sehr. Der Bezirk braucht auch Gewerbeflächen und Arbeitsplätze. Das Estrel ist ein Leuchtturm, der weit über den Bezirk hinaus strahlt“, erklärte der Bezirksbürgermeister.

Auch über eine Randbebauung am Tempelhofer Feld wurde beim Leserforum diskutiert. Martin Hikel erinnerte daran, dass 2014 die Berliner im Volksentscheid mit deutlicher Mehrheit die Pläne für eine Randbebauung abgelehnt hätten. „Ein Volksentscheid hat eine höhere Legitimation als eine Parlamentsentscheidung“, sagte er.

„Mehrheiten haben sich nicht geändert“

Rein rechtlich könne das Abgeordnetenhaus das Tempelhof-Gesetz jederzeit ändern, aber er rate davon ab. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die gesellschaftlichen Mehrheiten in der Stadt derart geändert haben, dass eine Bebauung möglich wäre“, sagte Hikel.

Um eine behutsame Randbebauung wieder in die Diskussion zu bringen, müsste das Landesparlament zwei Dinge sicherstellen: dass nicht zu viel Fläche versiegelt und dass eine sozialverträgliche Planung mit bezahlbaren Mietwohnungen aufgelegt wird.

Wenn das dann auch noch vernünftig kommuniziert wird, könne er sich vorstellen, „dass die Berliner da mitgehen“. Immerhin sei das Tempelhofer Feld größer als der New Yorker Central Park.

„Wir haben da eine gute Situation“, so der SPD-Politiker. Ein derartiger Parlamentsbeschluss müsse aber mit breiter Mehrheit gefasst werden, nicht nur mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen. Oder es müsse ein neuer Volksentscheid initiiert werden.

Jugendarbeit Eine Leserin im Publikum beklagte, dass bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund meist nur von Problemen, nicht aber von den Potenzialen gesprochen werde. Und so war es an Sevil Yildirim, für den positiven und Mut machenden Abschluss des Leserforums zu sorgen.

Viele Mädchen, die zu „Madonna“ kommen, hätten Probleme, gegenüber ihren Familien Freiheiten und eine selbstbestimmte Lebensweise durchzusetzen. Aber sie würden dafür kämpfen. „Und 80 Prozent unserer Mädchen gehen aufs Gymnasium, mindestens 50 Prozent haben einen Abiturdurchschnitt zwischen 1,3 und 1.9. Viele studieren anschließend“, erzählte sie.