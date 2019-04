Berlin. Am 1. Mai ist traditionell viel los in Berlin – und natürlich auch in Neukölln. Hier ein paar Tipps, wie Sie den Tag der Arbeit im Bezirk verbringen können.

Traditionelle Tänze am Britzer See

Am 1. Mai wird traditionell auf der Festplatzbühne am See im Britzer Garten getanzt. Ab 10.30 Uhr tanzen rund 100 Tänzer in traditionellen Kostümen der Tanzgruppe „LAG Tanz“. Die Tänzer kommen unter anderem aus Israel, Griechenland, aber auch Deutschland. Sie führen internationale Volkstänze aus verschiedenen Ländern – teilweise in Originaltrachten – vor. Aber keine Sorge: Wer es moderner mag, wird hier nicht enttäuscht. Denn auch Pop oder Line Dance steht auf dem Programm.

„Tanz in den Mai“, 1. Mai, 10.30 bis 14 Uhr. Bühne Festplatz am See, Britzer Garten, Sangerhauser Weg 5. Der Eintritt zur Tanzshow ist frei, allerdings kostet der Park-Eintritt 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.britzer-garten.de

Mit Zuckerwatte und Karussell in den 1. Mai

Am 26. April, hat das größte Parkfest Berlins – die Neuköllner Maientage – begonnen. Der 24-tägige Rummel im Volkspark Hasenheide eröffnet die Saison der Berliner Volksfeste so richtig. Mehr als 90 Schausteller werden ihre Buden, Karussells und Fahrgeschäfte aufbauen. Von den zwei Riesenrädern aus hat man einen spektakulären Blick über die Skyline von Berlin. Zu Essen geben wird es jede Menge Zuckerwatte, kandierte Früchte, Wurst mit Pommes und viele andere Sauereien.

Mit Blick über Berlin im Klunkerkranich.

Foto: Julian Nelken

Am Dienstag kann man hier gleich zwei Mal mit DJ Hauffi in den Mai tanzen, das erste Mal um 15 Uhr, und dann nochmal um 22 Uhr. Der 1. Mai ist dann Familientag, das bedeutet man zahlt nur den halben Preis für alle Karussells und Attraktionen. Zudem findet an dem Tag ein buntes Programm mit Schlagermusik und Jugendband statt.

Die Neuköllner Maientage finden vom 26. April bis zum 19. Mai statt und sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 22 Uhr, Mittwoch von 15 bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend von 15 bis 24 Uhr sowie sonn- und feiertags jeweils von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Der Haupteingang befindet sich am Columbiadamm. Der Eintritt ist frei.

Beine baumeln lassen im Klunkerkranich

Am Tag der Arbeit die Beine baumeln lassen oder besser noch, die Beine wippen und swingen lassen: Am 1. Mai knistert und knackt Musik von alten Langspielplatten durch das Wohnzimmer der Bar Klunkerkranich. Es legen drei DJs auf: Ilo Pan, Elmo Lewis und Der Staubfinger. Der Eintritt kostet drei bis fünf Euro, der Tanz beginnt um 16 Uhr und geht bis nachts um 1 Uhr.

Bar Klunkerkranich, auf dem Dach der Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66.

Politische Arbeit auf dem Mariannenplatz

Die Partei Die Linke aus Neukölln lädt zum Fest nach der traditionellen Maidemonstration (9.30 Uhr auf dem Litfaß-Platz an der Anna-Louisa-Karsch-Straße Ecke Spandauer Str.) auf den Mariannenplatz in Kreuzberg ein. Von 10 bis 21 Uhr kann hier bei Essen und Getränken diskutiert, musiziert und getanzt werden. Auf der Hauptbühne wird es politische Talks zu diversen Themen geben: Mietenentwicklung in Berlin, bessere Arbeit für Angestellte von Amazon oder Lieferando und eine Europa-Talkrunde. Mit dabei sind der Vorsitzende der Europäischen Linken, Gregor Gysi, und Pascal Meiser.